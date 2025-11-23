نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- غدًا انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وسط إشراف قضائي كامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الاثنين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث تستعد اللجان الانتخابية لاستقبال ملايين الناخبين وسط إشراف قضائي كامل يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة خلال عملية التصويت.

وتشهد العملية الانتخابية أجواء إيجابية تشجع المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة، في ظل ترتيبات واسعة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة في مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية.

إشراف قضائي لضمان الشفافية

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان الفرعية والعامة ستكون تحت إشراف قضاة من مختلف الهيئات القضائية، بما يضمن رقابة صارمة على إجراءات التصويت والفرز، ويعزز الثقة في نتائج الانتخابات.

ويأتي هذا الإشراف في إطار التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير النزاهة وتوفير بيئة انتخابية آمنة تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة.

استعدادات مكثفة داخل اللجان

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها داخل لجان التصويت، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية وتزويدها بجميع الاحتياجات اللوجستية، إلى جانب توفير فرق دعم فني وإداري لمساعدة المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم التأكيد على جاهزية عناصر الأمن لتأمين محيط اللجان ومنع أي محاولات لعرقلة العملية الانتخابية، بما يضمن أجواء مستقرة تشجع على الإقبال والمشاركة.

دعوة للمشاركة الواسعة

وأعربت الهيئة عن ثقتها في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، مؤكدة أن المشاركة الواسعة تُعد ركيزة أساسية لدعم العملية الديمقراطية.