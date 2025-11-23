نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه زيسكو يونايتد الليلة في الكونفدرالية.. موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والأفريقية مساء اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة مهمة تجمع بين الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-2026.

ويأمل الزمالك بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف في تحقيق بداية قوية، وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة، لتعويض جماهيره بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، واستعادة الثقة قبل المباريات القادمة في دور المجموعات.

الخصم ومجموعة الزمالك في الكونفدرالية

وقعت القرعة على وضع الزمالك في مجموعة قوية تضم:

الزمالك

زيسكو يونايتد

المصري البورسعيدي

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

ويأمل الفريق الأبيض في حصد أكبر عدد من النقاط خلال المباريات الأربع القادمة، لضمان التقدم إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم

تنطلق المباراة على استاد القاهرة الدولي في المواعيد التالية:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

وتُعد هذه المواجهة فرصة مهمة للزمالك لتحقيق بداية إيجابية تعزز طموحاته في البطولة.

القنوات الناقلة لبث مباراة الزمالك وزيسكو

سيتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 6، الناقلة الرسمية لجميع بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع تغطية شاملة لكل أحداث المباراة وتحليلات قبل وبعد اللقاء.

كما يمكن للمشجعين متابعة البث المباشر عبر المنصات الرقمية التابعة للقناة، لمتابعة أهم الفرص واللحظات في الوقت الفعلي.

معلق مباراة الزمالك وزيسكو

يتولى المعلق الرياضي المصري علي محمد علي مهمة التعليق على أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، مما يضمن متابعة دقيقة ومهنية لكل تفاصيل اللقاء، مع تغطية تحليلية لجميع الفترات المهمة في المباراة.

أهمية المباراة للزمالك

يدخل الزمالك المباراة بشعار الفوز فقط، خاصة بعد ضغوط جماهيرية قوية عقب خسارة السوبر المصري، ويعول الجهاز الفني على عناصر الخبرة والشباب لتقديم أداء متوازن بين الدفاع والهجوم، وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمام فريق زيسكو يونايتد.

أبرز لاعبي الزمالك المتوقع تألقهم:

صانع الألعاب: عبدالله السعيد

المهاجم: سيف الدين الجزيري

المدافع: محمود الونش

الجناح: خوان ألفينا بيزيرا

ويستهدف الفريق السيطرة على وسط الملعب والتحرك السريع على الأجنحة لخلق فرص تهديفية مبكرة.