الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد مدينة الرياض في هذه المرحلة نقلة نوعية على مستوى المشروعات الإسكانية وتوزيع الأراضي السكنية، إذ أعلنت الجهات المختصة عن فتح باب التقديم لشراء الأراضي المخصصة للمواطنين وفق ضوابط دقيقة، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع . هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لمعالجة تحديات الإسكان، وتوفير حلول واقعية تتناسب مع احتياجات السكان وظروفهم المعيشية شذظخظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الرياض تعلن شروط تملك الأراضي السكنية للمواطنين وسعر المتر لا يتجاوز 1500 ريال

الجهات المعنية وضعت مجموعة من الشروط الواضحة التي تضمن وصول الأراضي إلى الفئات المستحقة فعلًا، بعيدًا عن المضاربة أو الاستغلال التجاري. وأبرز هذه الشروط:

الأولوية للمتزوجين أو من تجاوز عمره 25 عامًا: هذا الشرط يضع الأسرة في صميم الاهتمام، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. كما أنه يفتح المجال أمام الأفراد الذين لم يتزوجوا بعد لكنهم بلغوا سنًا يتيح لهم الاستقرار وتأسيس منزل مستقل.

أهمية تسعير المتر بـ 1500 ريال فقط

أحد أبرز ما يلفت الانتباه في هذا القرار هو تسعير المتر بمبلغ لا يتجاوز 1500 ريال، وهو رقم يعكس رغبة واضحة في جعل التملك متاحًا لشرائح واسعة من المواطنين.

فالرياض، باعتبارها العاصمة وأكبر مدن المملكة، شهدت في السنوات الأخيرة قفزات سعرية هائلة في سوق العقار، وصلت في بعض الأحياء إلى أرقام تفوق قدرة معظم الأسر. ومع هذه المبادرة، يتم كسر حدة هذه الأسعار وخلق بدائل عملية أمام المواطنين الباحثين عن السكن.

إن تحديد هذا السعر يعني أن قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 600 ألف ريال فقط، وهو مبلغ يعد في متناول كثير من الأسر، خصوصًا مع وجود برامج التمويل والدعم المتاحة من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي.

الفوائد المتوقعة من المبادرة

هذه الخطوة ليست مجرد بيع أراضٍ، بل تحمل أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى:

تخفيف أزمة السكن: تمكين المواطنين من التملك يسهم في تقليل الضغوط على سوق الإيجارات.

بين تطلعات المواطنين وتحديات الواقع

بالرغم من أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، إلا أن هناك بعض التحديات التي يطرحها الشارع السعودي: