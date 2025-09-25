الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب المناسبات الوطنية والاحتفالات الكبرى في المملكة العربية السعودية، يحرص المواطنون والمقيمون على التعبير عن مشاعر الفرح والانتماء بطرق متعددة . وتُعتبر السيارات واحدة من الوسائل الأكثر استخدامًا لإظهار هذه الروح، سواء من خلال وضع الأعلام الوطنية أو صبغ المركبة بالألوان المميزة أو حتى إضافة بعض الرسومات والشعارات. لكن في الوقت نفسه، يخضع هذا السلوك إلى ضوابط مرورية واضحة نص عليها نظام المرور، بهدف ضمان أن تبقى هذه المظاهر في إطار آمن ومنظم، بعيدًا عن أي ممارسات قد تعرض الأفراد أو المركبات للخطر سدثله بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تزيين السيارات في اليوم الوطني: فرحة قد تكلفك غرامة تصل إلى 2000 ريال!

أوضح نظام المرور السعودي أن تثبيت الأعلام الوطنية على السيارة بطريقة تغطي أجزاء رئيسية منها مثل المقدمة أو السقف أو الجزء الخلفي، يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة. تقدَّر الغرامة المالية لهذه المخالفة بنحو 900 ريال، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه التصرفات قد تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو تحجب أرقام اللوحة المرورية، وهو ما قد يعرّض السلامة العامة للخطر أو يعرقل عمل الجهات الأمنية في التعرف على المركبات.

رأي المحامي عبدالرحمن الحازمي

في لقاء تلفزيوني على قناة روتانا خليجية، أوضح المحامي عبدالرحمن الحازمي أن تزيين السيارات في المناسبات الوطنية أمر طبيعي ومحبب، لكنه يصبح مخالفة عند تجاوزه الحدود المسموح بها قانونًا. وأكد أن الهدف من اللوائح ليس منع الناس من الاحتفال أو إظهار فرحتهم، بل ضمان أن تبقى مظاهر الفرح آمنة ومنظمة ولا تؤثر على المركبة أو مستخدمي الطريق.

تغطية السيارة بالكامل بالأعلام

من بين الممارسات الأكثر شيوعًا، قيام بعض المواطنين بتغطية السيارة بالكامل بالأعلام الوطنية. ورغم ما يحمله هذا التصرف من دلالات حب واعتزاز، إلا أنه يدخل في نطاق المخالفات المرورية. إذ يُعد هذا السلوك تغييرًا في معالم المركبة الأساسية، كما أنه قد يحجب الرؤية عن السائق أو يخفي أرقام اللوحات المعدنية، الأمر الذي يشكل خطورة واضحة على السلامة العامة. تتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 500 و900 ريال، وتظل قائمة حتى تتم إزالة الأعلام وإعادة السيارة إلى حالتها الأصلية.

صبغ المركبة باللون الأخضر

يلجأ بعض المواطنين في اليوم الوطني إلى صبغ سياراتهم بالكامل باللون الأخضر كتعبير عن الانتماء. ورغم رمزية هذا اللون في المملكة، إلا أن القانون المروري اعتبر ذلك مخالفة واضحة. فالقيام بتغيير لون أو هيكل السيارة بشكل كامل لا يُسمح به إلا بعد استيفاء إجراءات رسمية لدى المرور، ويُعتبر أي تغيير خارج هذا الإطار تعديًا على المواصفات الأساسية للمركبة. وقد أوضح المحامي الحازمي أن الغرض من هذا المنع هو منع أي تغيير دائم في المركبة قد يؤثر على تعريفها أو تسجيلها الرسمي.

الرسم والرموز على المركبات

من المظاهر التي يحرص عليها البعض في المناسبات الوطنية، رسم شعارات أو كتابة عبارات أو إضافة رسومات وزخارف على السيارة. غير أن القانون المروري السعودي اعتبر ذلك أيضًا مخالفة مرورية، لأن هذه الأفعال تُغيّر من الشكل الأساسي للمركبة. الغرامة في هذه الحالة أكبر، إذ تتراوح بين 1000 و2000 ريال، وتبقى نافذة حتى تتم إزالة الرسومات وإعادة المركبة إلى وضعها الطبيعي.

الهدف من هذه الضوابط المرورية

من المهم التأكيد على أن فرض هذه الغرامات لا يُقصد به التضييق على المواطنين أو التقليل من فرحتهم الوطنية. بل إن الهدف الأساسي هو الحفاظ على النظام والسلامة العامة. فالسيارة في المقام الأول وسيلة نقل، وأي تغيير في هيكلها أو ملامحها قد يُسبب مشكلات فنية أو يعوق الجهات المختصة عن التعرف عليها بسهولة، خاصة في الحالات الطارئة. كما أن بعض أشكال التزيين قد تُعرّض حياة السائق والركاب للخطر، مثل الأعلام التي قد تُعيق الرؤية أو الرسومات التي قد تخفي إشارات المركبة الأساسية.

طرق بديلة للتعبير عن الوطنية

حرصًا على سلامة الجميع، يمكن للمواطنين التعبير عن مشاعرهم الوطنية بطرق آمنة تتوافق مع القوانين المرورية، ومنها: