وقّعت جمعية كبار السن الأهلية مذكرة تفاهم مع وقف ديوانية آل حسين التاريخية، بهدف توحيد الجهود في نشر الثقافة والوعي بحقوق كبار السن وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تخدم هذه الفئة، وذلك بحضور ممثلين من الجانبين.

مذكرة تفاهم بين جمعية كبار السن ووقف ديوانية آل حسين لتعزيز الوعي المجتمعي

وقّع الاتفاقية من جانب الوقف المستشار عبدالعزيز سليمان الحسين المشرف العام على الوقف، فيما وقّعتها من جانب الجمعية موزة الجبير رئيسة مجلس الإدارة، وبحضور مانع العمري نائب رئيس المجلس، حيث تهدف المذكرة إلى دعم البرامج والمشاريع التي تساهم في تحسين جودة حياة كبار السن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي.

وأوضحت موزة الجبير أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود لخدمة كبار السن من خلال برامج توعوية وثقافية واجتماعية تلامس احتياجاتهم اليومية وتثري حياتهم، مؤكدة أهمية التعاون في تحقيق أثر ملموس ومستدام.

من جانبه، ثمّن المستشار عبدالعزيز الحسين هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الديوانية كانت وما زالت منصة داعمة للمبادرات الوطنية والمجتمعية، وستواصل دورها في رعاية البرامج التي تخدم كبار السن تقديراً لمكانتهم ودورهم الحيوي في المجتمع.