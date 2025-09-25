الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق في العاصمة الرياض فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض السعودي للكهرباء والتكييف والتهوئة والإنارة والأجهزة المنزلية “Saudi Elenex 2025”، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 160 عارضاً يمثلون 13 دولة.

انطلاق معرض Saudi Elenex 2025 بالرياض بمشاركة دولية واسعة

ويأتي تنظيم المعرض في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبيرة في أسواق البنية التحتية والطاقة، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع وطنية كبرى تتجاوز استثماراتها مليارات الريالات، بما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسية للمعارض والمنتديات المتخصصة على مستوى المنطقة.

ويستعرض المشاركون أحدث التقنيات والحلول في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتكييف والإنارة الذكية والأجهزة المنزلية، إضافة إلى الابتكارات التي تدعم كفاءة الطاقة والاستدامة، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

ويعد “Saudi Elenex” منصة مهمة تجمع بين الشركات المحلية والعالمية، وتتيح فرصاً للتواصل وبناء الشراكات ونقل الخبرات، فضلاً عن تسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجالات الطاقة والتقنيات المرتبطة بها.

ويؤكد انعقاد الدورة الحالية استمرار الزخم في قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة ودوره في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.