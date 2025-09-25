البنك المركزي السعودي يمنح ترخيصاً جديداً لشركة صرافة ليرتفع العدد إلى 66 مركزاً

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن منح الترخيص لشركة “جلوبال إيكستشينج أيه إس كيرنسي سيرفيس المحدودة” لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الصرافة المرخصة إلى (66) مركزاً.

وأوضح “ساما” أن هذا القرار يأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم قطاع الصرافة وتمكينه، بما يسهم في رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الشمول المالي داخل المملكة، وذلك عبر ضمان وصول الخدمات المالية إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبله، مشيراً إلى إمكانية التحقق من قائمة هذه المؤسسات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ويعكس هذا الترخيص استمرار توجه “ساما” نحو تطوير القطاع المالي وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية والمالية.