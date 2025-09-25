الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم نشاطًا لافتًا، حيث بلغت قيمة السيولة المتداولة نحو 13 مليار ريال، وسط متابعة مكثفة من المتعاملين لحركة المؤشر العام “تاسي”.

13 مليار ريال سيولة متداولة في سوق الأسهم السعودية تعكس قوة الزخم الاستثماري

ويعكس هذا الارتفاع في السيولة الزخم المتواصل الذي تشهده السوق خلال الجلسات الأخيرة، مدفوعًا بحالة من التفاعل الإيجابي مع التطورات الاقتصادية، إلى جانب ما تحققه الشركات المدرجة من نتائج وأداء يعزز ثقة المستثمرين.

وتواصل السوق تداولاتها عند مستويات تعد من الأعلى خلال الأشهر الماضية، في مؤشر على قوة الحراك الاستثماري وارتفاع وتيرة الاهتمام من قبل الأفراد والمؤسسات بالفرص المتاحة داخل السوق المالية السعودية.

ويؤكد هذا الأداء استمرار جاذبية السوق المحلية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.