الرياض - كتبت رنا صلاح - صرّح الدكتور رياض بن ناصر الفريجي، خبير الاتصال المؤسسي، بأن إعلان الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن ضوابط المحتوى الإعلامي الجديدة يُمثل نقطة تحول مهمة في ضبط المشهد الاتصالي بالمملكة، مؤكدًا أنها تعكس وعيًا استراتيجيًا بالتوازن بين حرية النشر وصون القيم الوطنية والمجتمعية.

خبير اتصالي: ضوابط المحتوى الإعلامي الجديدة تحول استراتيجي في المشهد السعودي

وأوضح الفريجي أن الفضاء الإعلامي لم يعد مجرد أداة للترفيه أو تبادل المعلومات، بل أصبح ساحة لتشكيل الصور الذهنية وبناء اتجاهات الرأي العام، مشيرًا إلى أن البنود التي نصّت على منع التباهي بالثروة، أو كشف خصوصيات الأسرة، أو استغلال الأطفال والعمالة المنزلية، أو نشر المعلومات المضللة، تُعيد تعريف المسؤولية الإعلامية في زمن الرقمنة، وتضع خطًا فاصلًا بين المحتوى الهادف والمحتوى العابر.

وأضاف أن الهيئة بتشديدها على منع التنمر والإساءة أو تصوير الأفراد دون إذن، فإنها تعزز الحق في الخصوصية والكرامة، وتجعل من الاتصال أداة لبناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام والثقة، وهو ما يتقاطع مع نظريات الاتصال الحديثة التي تركز على جودة الأثر لا حجم الانتشار.

وأكد الفريجي أن هذه القرارات تعكس انتقال المملكة من رد الفعل إلى مرحلة الهندسة المسبقة للاتصال، بهدف صناعة بيئة اتصالية آمنة تشجع على الإبداع وتحمي الهوية الوطنية.

واختتم بأن الضوابط الجديدة تضع على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى مسؤولية مضاعفة لصناعة رسائل ذات قيمة معرفية وتنموية، بما يعزز مكانة الإعلام السعودي كقوة ناعمة إقليمية ودولية.