الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية، تجاوزت قيمتها 1.74 مليار دولار، في مجالات الصناعات المتقدمة والمركبات الذكية وحلول الطاقة والأجهزة الطبية والمعدات والموارد المعدنية.

السعودية والصين توقعان 42 اتفاقية استثمارية بقيمة 1.74 مليار دولار في بكين

وأشاد الخريف في كلمته بالدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي – الصيني منذ تأسيسه عام 2006 في تعزيز الشراكات وتسهيل استغلال الفرص المتبادلة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا يعكسه حجم التجارة الثنائية التي بلغت عام 2024 نحو 403 مليارات ريال سعودي، مع استمرار المملكة موردًا رئيسًا للصين في الوقود والبتروكيماويات، فيما تبقى الصين أكبر مصدر للمملكة في الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات الصينية في المملكة تجاوزت 31 مليار ريال بنمو 30% عام 2024، مع عمل أكثر من 750 شركة صينية بالمملكة، بينها شركات تستثمر في مشاريع كبرى مثل “نيوم” ومدن صناعية في الجبيل وجازان، بينما تتجاوز الاستثمارات السعودية في الصين 8 مليارات ريال، إضافة إلى مذكرات تفاهم وقعها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات صينية بقيمة 50 مليار دولار.

ونوّه الخريف بالتكامل بين “رؤية السعودية 2030” ومبادرة “الحزام والطريق”، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف تعميق سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز موقع المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

وتأتي المشاركة في الملتقى ضمن زيارة رسمية للصين تهدف إلى تطوير الشراكات الاقتصادية وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة.