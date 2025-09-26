الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية حالة من التقلبات الجوية المفاجئة التي دفعت المركز الوطني للأرصاد إلى إصدار سلسلة متلاحقة من التنبيهات طالت 10 مناطق مختلفة . التحذيرات شملت أمطارًا متفاوتة الشدة، رياحًا نشطة، عواصف ترابية، وصواعق رعدية قد تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، إضافة إلى توقعات بجريان السيول وتساقط البرد في بعض المواقع وهذه الحالة الجوية التي بدأت صباح الثلاثاء، والممتدة حتى المساء، تعكس طبيعة مناخ المملكة المتقلب الذي يجمع بين الحرارة والجفاف في بعض الفترات، والاضطرابات الجوية المفاجئة في مواسم أخرى فتخكق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد الجوية السعودية تحذر من عواصف وأمطار وسيول وصواعق تضرب 10 مناطق سعودية في هذا الموعد !

منطقة مكة المكرمة كانت في صدارة التنبيهات، إذ شملت التحذيرات محافظات الطائف، الكامل، ومدركة، حيث هطلت أمطار متوسطة رافقتها رياح شديدة السرعة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. أما العاصمة المقدسة، إضافة إلى القنفذة ورابغ وخليص وتربة والخرمة، فقد شهدت أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وارتفاع في الموج على السواحل، ما استدعى تنبيه الجهات المختصة لاحتمالية تشكل تجمعات مائية في الطرقات وتعطل الحركة المرورية.

المدينة المنورة.. رياح نشطة وصواعق محتملة

منطقة المدينة المنورة تلقت تنبيهين منفصلين؛ الأول شمل محافظتي الرايس وينبع، حيث سادت رياح نشطة أدت إلى تدنٍ في الرؤية وارتفاع ملحوظ في الأمواج البحرية، ما يشكل خطورة على الصيادين ومرتادي البحر. التنبيه الثاني تركز على مدينة المدينة نفسها ومحافظات وادي الفرع، المهد، والحناكية، حيث رُصدت أمطار خفيفة ورياح مصحوبة باحتمال كبير لحدوث صواعق رعدية قد تزيد من صعوبة التنقل.

الرياض.. أمطار متفرقة وصواعق رعدية

في قلب المملكة، أصدرت الأرصاد تنبيهًا لمنطقة الرياض يشمل الدوادمي وعفيف، حيث تهطل أمطار خفيفة تترافق مع رياح نشطة تؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية. كما حذرت من احتمالية الصواعق الرعدية التي قد تزيد من خطورة الأجواء، خصوصًا على الطرق السريعة. هذه الحالة متوقعة أن تستمر من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

القصيم.. تنبيه شامل لمختلف المحافظات

منطقة القصيم لم تكن بعيدة عن هذه الموجة، حيث شملت التحذيرات معظم محافظاتها مثل بريدة، عنيزة، الرس، رياض الخبراء، والبكيرية. الأجواء هناك اتسمت بأمطار خفيفة ورياح نشطة مع توقعات بحدوث صواعق. استمرار التنبيه حتى ساعات المساء جعل السكان في حالة ترقب وتحسب لتغير الأجواء في أي لحظة.

حائل.. أمطار ورياح مع ضعف في الرؤية

الأرصاد أصدرت تنبيهًا يشمل محافظات الحائط، الشملي، الغزالة، وسميراء. الأجواء الممطرة كانت خفيفة لكنها صاحبتها رياح قوية تسببت في تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية. احتمال حدوث صواعق رعدية جعل السلطات تدعو المواطنين إلى توخي الحذر من التنقل في الأودية والمناطق المكشوفة.

نجران.. رياح وأتربة مثارة

منطقة نجران شهدت وضعًا مختلفًا، حيث تركز التنبيه على الأتربة المثارة والرياح النشطة التي أثرت على محافظات بدر الجنوب، يدمة، حبونا، شرورة، نجران، وثار. الرؤية الأفقية انخفضت إلى ما بين 3 و5 كيلومترات فقط، ما انعكس سلبًا على حركة المرور، خاصة في الطرق الصحراوية المكشوفة.

جازان.. تنبيهات متنوعة بين المطر والرياح

التقلبات الجوية في جازان تنوعت بين أمطار متوسطة على محافظات الحرث، العارضة، والريث، وأمطار خفيفة على بيش، صبيا، وأحد المسارحة. إضافة إلى ذلك، سُجل تنبيه برياح نشطة على جزيرة فرسان وصلت سرعتها إلى 49 كم/ساعة، ما أثر على الملاحة البحرية.