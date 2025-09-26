الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة، برزت قنوات رياضية جديدة تحاول اقتحام عالم الإعلام الرياضي العربي، لكن قليل منها استطاع أن يثبت وجوده بسرعة كبيرة . ومن بين هذه القنوات قناة ثمانية 2025، التي تحولت خلال فترة وجيزة إلى اسم مألوف لدى عشاق كرة القدم في السعودية والوطن العربي. نجاح القناة لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة حصولها على حقوق بث كبرى البطولات وعلى رأسها دوري روشن السعودي، إلى جانب اهتمامها بتقديم محتوى تحليلي وبرامجي عالي الجودة جعلها منافسًا قويًا للقنوات الرياضية التقليدية زهريض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تردد قناة ثمانية 2025 على نايل سات وعرب سات .. الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

منذ الإعلان عن تأسيسها، لم تكتفِ قناة ثمانية بمجرد دخولها ساحة الإعلام الرياضي، بل وضعت لنفسها خطة واضحة تقوم على ثلاث ركائز:

الحقوق الحصرية: الحصول على حقوق نقل دوري روشن والبطولات المحلية الكبرى.

الجودة التقنية: تقديم صورة عالية الدقة وصوت نقي بلا انقطاع.

المحتوى التحليلي: استقطاب خبراء كرة القدم والمحللين الرياضيين لإثراء المتابع.

دوري روشن على شاشة ثمانية

لا شك أن دوري روشن السعودي أصبح واحدًا من أقوى الدوريات في المنطقة بفضل التعاقدات الضخمة التي قامت بها الأندية خلال السنوات الأخيرة، واستقدام نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار وغيرهم.

امتلاك قناة ثمانية لحقوق بث الدوري السعودي أعطاها دفعة هائلة، حيث بات المشاهد يتجه إليها لمتابعة المباريات الكبرى التي لا تقل متعة عن أقوى الدوريات الأوروبية. والأهم أن القناة لا تكتفي بنقل المباراة، بل تقدم استوديوهات تحليلية قبل اللقاء وبعده، مع لقطات حصرية وردود فعل مباشرة من الملاعب.

مباراة الأخدود اليوم: نموذج حي على قوة القناة

خلال مباراة اليوم التي جمعت الأخدود بمنافسه في دوري روشن، تمكن فريق الأخدود من تسجيل هدف مبكر أشعل الأجواء، وظهر تفاعل الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تداولت لقطات من البث المباشر على شاشة ثمانية.

هذا الحدث الصغير يوضح كيف أن القناة نجحت في أن تكون قريبة من الجماهير، تنقل لحظة بلحظة أجواء المنافسة، وتُشعر المشاهد وكأنه في قلب الملعب.

تردد قناة ثمانية 2025 على نايل سات

حرصت إدارة القناة هذا العام على تحديث الترددات لضمان وصول البث بأعلى جودة ممكنة. ويمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ثمانية 2025 على عرب سات

إلى جانب النايل سات توفر القناة بثها أيضًا على القمر الصناعي عرب سات، لتصل إلى شريحة أوسع من المتابعين في الوطن العربي: