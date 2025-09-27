نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوازن العقاري 1447.. مبادرة سعودية تمنح آلاف الأراضي السكنية سنويًا بشروط ميسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لدعم المواطنين وتوفير فرص السكن المناسبة عبر منصة التوازن العقاري 1447، التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

تهدف المبادرة إلى تمكين الأسر من امتلاك أراضٍ سكنية بأسعار مدروسة، حيث جرى الإعلان عن طرح ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سنويًا لمدة خمس سنوات، بسعر يبدأ من 1500 ريال للمتر الواحد.

كيفية التسجيل في منصة التوازن العقاري 1447

الدخول على الموقع الرسمي للمنصة.

الضغط على خيار "إنشاء حساب جديد".

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

رفع المستندات الرسمية اللازمة.

إرسال الطلب وانتظار إشعار المراجعة.

مواعيد التقديم عبر المنصة

بداية التقديم: 11 سبتمبر 2025.

نهاية التقديم: 31 أكتوبر 2025.

إعلان نتائج القبول والأهلية: 9 نوفمبر 2025.

ضوابط التسجيل في المبادرة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا في الرياض لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا سواء كان أعزب أو متزوج.

يُشترط ألا يمتلك المتقدم أي عقار سابقًا (يسمح بالتقديم لمرة واحدة فقط).

لا يمكن بيع أو التصرف في الأرض لمدة 10 سنوات من تاريخ التملك.

في حالة عدم البناء خلال الفترة المحددة، يتم استرجاع الأرض.

يمنع نقل ملكية الصك إلا بعد استكمال البناء والحصول على شهادة معتمدة.

أهمية المبادرة

تمثل منصة التوازن العقاري 1447 خطوة استراتيجية تهدف إلى: