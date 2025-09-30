الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد بطولة نخبة آسيا 2025 واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات، حين يستضيف الاتحاد السعودي نظيره شباب الأهلي الإماراتي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء"، مساء الثلاثاء عند الساعة التاسعة والربع بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة والربع بتوقيت الإمارات . المباراة ليست مجرد لقاء عابر في روزنامة البطولة، بل هي مواجهة مشبعة بالندية والطموح، ومليئة بالتحديات الفنية والذهنية على حد سواء رظهرس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد مباراة الاتحاد وشباب الأهلي في بطولة نخبة آسيا 2025 والقنوالت الناقلة لها

يدخل العميد هذا الاختبار القوي وهو يعيش أجواء مضطربة بعد إعلان رحيل المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي لم تكتمل تجربته مع الفريق. ووجد النادي نفسه مضطرًا لتكليف المدرب الوطني حسن خليفة بقيادة الفريق مؤقتًا في مرحلة دقيقة من الموسم. هذا التغيير الفني المفاجئ يضع اللاعبين تحت مسؤولية أكبر، إذ إن الجماهير لا تعترف بالأعذار، وكل ما يهمها هو رؤية الفريق في أفضل حالاته وهو ينافس على الألقاب القارية.

العميد لا يريد أن يفرط في أي نقطة في البطولة القارية التي تُعد هدفًا استراتيجيًا للنادي، خصوصًا أنه يملك العناصر التي تؤهله للذهاب بعيدًا في المنافسة، لكن غياب الاستقرار الفني قد يشكل عائقًا ما لم يتعامل اللاعبون بروح عالية وانضباط تكتيكي داخل أرضية الملعب.

شباب الأهلي: خصم لا يُستهان به

من الجهة المقابلة، يدخل شباب الأهلي الإماراتي اللقاء وهو يدرك تمامًا أن مواجهة الاتحاد في جدة لن تكون سهلة على الإطلاق. الفريق الإماراتي يتمتع بصلابة دفاعية وانضباط تكتيكي، ويملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق، كما أن خبرته في المشاركات الآسيوية تجعله خصمًا مزعجًا لأي فريق. يدرك شباب الأهلي أن الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة سيضعه في موقع جيد في جدول المجموعة، ويمنحه دفعة قوية لمواصلة المشوار بثقة أكبر.

الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة

الموعد: الثلاثاء – الجولة الثانية من دور المجموعات.

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية "الإنماء" بجدة.

التوقيت:

9:15 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

10:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة: شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق النقل الحصري لمباريات البطولة، حيث سيتم تخصيص قنواتها المشفرة لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام شباب الأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب حسن خليفة على عناصر الخبرة في هذه المباراة، مع إدخال بعض التعديلات التي تضمن التوازن بين الدفاع والهجوم. التشكيل المرجح سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو – دانيلو – آل موسى – الجليدان.

خط الوسط: كانتي – فابينيو – الغامدي.

خط الهجوم: بيرجوين – الشهري – ديابي.

هذا التشكيل يعكس اعتماد الفريق على صلابة الوسط بوجود الثنائي كانتي وفابينيو، مع منح الحرية للأجنحة مثل ديابي وبيرجوين للانطلاق وصناعة الفارق الهجومي.

نقاط القوة والضعف لدى الاتحاد

نقاط القوة:

الخبرة الدولية: بوجود لاعبين كبار مثل كانتي وفابينيو، يضمن الاتحاد سيطرة أكبر في وسط الميدان.

الحضور الجماهيري: اللعب في جدة أمام الآلاف من المشجعين يمنح الفريق دفعة معنوية قوية.

الأسماء الهجومية: وجود ديابي وبيرجوين يجعل الاتحاد قادرًا على اختراق أي دفاع.

نقاط الضعف:

غياب الاستقرار الفني: رحيل المدرب بلان قد يؤثر على الانسجام في الخطط.

الأخطاء الدفاعية الفردية: بعض المباريات السابقة كشفت عن ضعف في الرقابة الدفاعية خلال الكرات الثابتة.

الضغط النفسي: كون المباراة الأولى بعد التغيير الفني قد يزيد من التوتر على اللاعبين.

ما الذي يحتاجه الاتحاد للفوز؟

لكي يحسم الاتحاد اللقاء لصالحه، عليه التركيز على النقاط التالية: