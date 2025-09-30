الرياض - كتبت رنا صلاح - شهر رمضان المبارك ليس مجرد فترة زمنية عابرة في تقويم العام الدراسي، بل هو محطة خاصة تتغير فيها أنماط الحياة اليومية، بما في ذلك مواعيد الدراسة، ساعات النوم، والإيقاع العام للأسر السعودية . ومع اقتراب حلول الشهر الفضيل، أعلنت وزارة التعليم عن الجدول الفعلي للأيام الدراسية خلال رمضان القادم، محددةً بدقة مواعيد الحضور، والإجازات، وما يتخللها من تنظيم يراعي ظروف الصيام وخصوصية الشهر حجحغظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم السعودي يعلن جدول رمضان الدراسي 1447 .. مفاجأة للطلاب بـ 11 يوم فقط وحضور متقطع مع إجازة التأسيس

جاءت تفاصيل الأيام الدراسية الفعلية كما يلي:

الأربعاء 1 رمضان – يوم دراسي

الخميس 2 رمضان – يوم دراسي

الأحد 5 رمضان – إجازة (يوم التأسيس السعودي)

الاثنين 6 رمضان – يوم دراسي

الثلاثاء 7 رمضان – يوم دراسي

الأربعاء 8 رمضان – يوم دراسي

الخميس 9 رمضان – يوم دراسي

الأحد 12 رمضان – يوم دراسي

الاثنين 13 رمضان – يوم دراسي

الثلاثاء 14 رمضان – يوم دراسي

الأربعاء 15 رمضان – يوم دراسي

الخميس 16 رمضان – يوم دراسي

هذا الجدول يوضح أن الطلاب سيواصلون الدراسة بشكل منتظم خلال النصف الأول من رمضان تقريبًا، مع وجود استثناء وحيد للإجازة الرسمية في 5 رمضان، الموافق ليوم التأسيس.

دلالة هذا التنظيم

حرص وزارة التعليم على إعلان هذا الجدول مسبقًا يبعث برسائل واضحة، أولها أن العملية التعليمية تسير بانضباط حتى في الشهر الفضيل، وثانيها أن الدولة توازن بين متطلبات التعليم والاعتبارات الدينية والاجتماعية لشهر رمضان.

أثر الجدول على الطلاب والطالبات

يُتوقع أن يشعر الطلاب ببعض التحديات بسبب ساعات الصيام الطويلة وتغيير أوقات النوم، إلا أن وضوح الجدول يساعدهم على التكيف. فبدلًا من الغموض أو التخبط، يعرف كل طالب ما هي الأيام الدراسية وما هي فترات التوقف، فيستطيع أن يخطط لدروسه، يوزع وقت المذاكرة، ويوازن بين العبادة والتحصيل العلمي.

تنظيم الوقت في رمضان

الأسرة تلعب دورًا محوريًا في تهيئة الأبناء للالتزام بالجدول الدراسي خلال رمضان. من المهم أن تُعدل الأسر مواعيد نوم أبنائها لتناسب ساعات الدوام، وتوفر لهم بيئة مناسبة للمذاكرة بعد العودة من المدرسة. كذلك، يقع على المدارس مسؤولية تخفيف الضغط الدراسي، سواء عبر تعديل مواعيد الحصص أو مراعاة الطلاب في الأنشطة.

مقارنة مع الأعوام السابقة

الجدول المعلن يختلف عن بعض الأعوام الماضية حين كانت الإجازات أو التوقفات الدراسية أكثر. هذه المرة يظهر تركيز واضح على الاستمرار في الدراسة حتى منتصف رمضان تقريبًا، بما يضمن عدم تراكم المناهج أو ضيق الوقت لاحقًا. هذا يعكس توجهًا من الوزارة إلى رفع كفاءة العام الدراسي، ومنع التراجع الأكاديمي الذي كان يحدث أحيانًا بسبب قصر مدة الدراسة في رمضان.

أهمية إجازة يوم التأسيس وسط رمضان

إدراج إجازة يوم التأسيس في 5 رمضان له رمزية خاصة، حيث يتداخل البعد الوطني مع الروح الدينية للشهر الفضيل. هذا اليوم يمنح الطلاب والأسرة فرصة لالتقاط أنفاسهم في منتصف الأسبوع الدراسي، ويكسر حدة الروتين، مما يعزز الراحة النفسية للطلاب ويجدد نشاطهم.

كيف يستفيد الطلاب من الجدول؟