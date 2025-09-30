الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن ضوابط جديدة تتعلق بعملية تجديد الإقامة للعمالة والسائقين، مؤكدة أن الموافقة على الطلب أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بوضع الكفيل، بالإضافة إلى عدم وجود مخالفات أو ملاحظات نظامية على المقيم أو صاحب العمل.

شروط جديدة من الجوازات السعودية بشأن ضوابط تجديد الإقامة

وأوضحت الجوازات أن أبرز الشروط التي يجب توافرها عند تقديم طلب تجديد الإقامة تشمل:

صلاحية إقامة الكفيل: لن يتم قبول طلب التجديد إذا كان الكفيل نفسه لديه إشكالات نظامية أو تأخيرات في تجديد أوراقه.

لن يتم قبول طلب التجديد إذا كان الكفيل نفسه لديه إشكالات نظامية أو تأخيرات في تجديد أوراقه. خلو السجل من المخالفات: أي مخالفات مرورية أو نظامية مسجلة على المقيم قد تؤدي إلى رفض التجديد حتى يتم سدادها أو تسويتها.

أي مخالفات مرورية أو نظامية مسجلة على المقيم قد تؤدي إلى رفض التجديد حتى يتم سدادها أو تسويتها. سداد الرسوم النظامية بشكل كامل، بما في ذلك رسوم الإقامة والتأمين الصحي وأي رسوم تابعة للعمالة.

بما في ذلك رسوم الإقامة والتأمين الصحي وأي رسوم تابعة للعمالة. وجود جواز سفر ساري المفعول للمقيم، حيث يُرفض أي طلب في حال انتهاء صلاحية الجواز.

مخالفات تسقط طلب التجديد

أكدت الجوازات أن هناك مخالفات تعد خطًا أحمر قد تسقط طلب التجديد بشكل نهائي، أبرزها:

العمل لدى غير الكفيل أو في مهن غير مصرح بها.

التأخر في تجديد الإقامة لما بعد فترة السماح، وهو ما يترتب عليه غرامات مالية وترحيل في بعض الحالات.

تسجيل قضايا جنائية أو سلوكيات مخالفة للأنظمة السعودية.

خدمة إلكترونية عبر منصة أبشر

وشددت المديرية على أن جميع هذه الإجراءات يمكن إنجازها عبر منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المكاتب، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهدف من هذه الضوابط هو تنظيم سوق العمل، وضمان التزام المقيمين وأصحاب العمل بالقوانين، وتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.

اهتمام واسع من المقيمين والسعوديين

هذا الإعلان أثار اهتمامًا واسعًا بين المقيمين في المملكة، خصوصًا السائقين والعاملين في المهن الخدمية، حيث تُعد الإقامة السارية شرطًا أساسيًا للعمل والتنقل، كما أن سقوط طلب التجديد قد يترتب عليه غرامات أو ترحيل.