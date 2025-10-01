الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تشديدًا متزايدًا في مجال تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة المركبات على الطرق، ويأتي الفحص الفني الدوري كإحدى أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الإدارة العامة للمرور للحفاظ على أمن السائقين والمشاة على حد سواء . وفي هذا السياق، أوضح المرور أن عدم التزام أصحاب المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري يعرضهم لغرامة مالية تصل إلى 300 ريال سعودي، وهو ما يعكس الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الجهات المختصة مع هذا الملف حليضم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المرور السعودي يحذر .. عدم الفحص الدوري للمركبة قد يكلفك الكثير!

الفحص الفني الدوري هو إجراء إلزامي يفرض على جميع المركبات داخل المملكة، يهدف إلى التأكد من صلاحية السيارة للسير على الطرق العامة. هذا الفحص لا يقتصر على التأكد من الشكل الخارجي أو بعض الأجزاء البسيطة، بل يشمل جميع الجوانب الميكانيكية والفنية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المركبة وسائقها ومن أبرز عناصر الفحص الفني:

فحص المكابح: للتأكد من قدرتها على التوقف الفوري في الحالات الطارئة.

للتأكد من قدرتها على التوقف الفوري في الحالات الطارئة. الإطارات: صلاحيتها، مستوى تآكلها، وضغط الهواء المناسب.

صلاحيتها، مستوى تآكلها، وضغط الهواء المناسب. الإضاءة: المصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف.

المصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف. نظام التوجيه والتعليق: للتأكد من ثبات المركبة على الطريق.

للتأكد من ثبات المركبة على الطريق. العادم: قياس نسبة الانبعاثات ومطابقتها للمعايير البيئية.

الغرامة المالية وأثرها

أكد المرور أن الغرامة المفروضة على عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري تبدأ من 150 ريالًا وتصل إلى 300 ريال، بحسب مدة التأخير وتكرار المخالفة. وتُسجل هذه الغرامة تلقائيًا في نظام المخالفات المرورية، ولا يمكن للسائق تجديد استمارة السيارة أو التأمين إلا بعد إجراء الفحص وتسديد المبالغ المستحقة.

الغرض من هذه العقوبة ليس فقط الجانب المالي، وإنما جعل السائقين أكثر التزامًا بالأنظمة، بحيث يدرك الجميع أن إهمال الفحص الدوري يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

لماذا تفرض المملكة هذا الفحص؟

الهدف الأساسي هو تعزيز السلامة المرورية. فالمركبة التي تعاني من خلل في المكابح أو الإطارات تمثل قنبلة موقوتة على الطريق. كما أن الفحص الدوري يقلل من احتمالية الأعطال المفاجئة التي قد تتسبب في ازدحام أو حوادث.

كذلك، تسعى المملكة عبر هذا النظام إلى الحفاظ على البيئة من خلال مراقبة انبعاثات العادم وضمان توافقها مع المعايير الدولية، ما يساهم في الحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء.

الفئات المستهدفة من الفحص الفني

الفحص الدوري ليس خيارًا بل إلزاميًا لجميع المركبات، سواء:

المركبات الخاصة.

سيارات الأجرة.

الحافلات.

الشاحنات والمركبات الثقيلة.

ويختلف موعد الفحص وفقًا لعمر السيارة واستخدامها، لكن القاعدة العامة أن كل مركبة يجب أن تخضع للفحص بشكل دوري عند استحقاق الموعد المحدد في النظام.

أماكن الفحص وآليته

وفرت وزارة الداخلية عبر إدارة المرور مراكز فحص فني منتشرة في مختلف مناطق المملكة، مجهزة بأحدث الأجهزة والكوادر الفنية المدربة. وتعمل هذه المراكز وفق مواعيد منتظمة، حيث يتم استقبال المركبات وفحصها في غضون وقت قصير نسبيًا.

العملية تشمل إدخال السيارة إلى مسار فحص آلي يبدأ من التأكد من الأنوار والإشارات، مرورًا بالمكابح ونظام العادم، وصولًا إلى فحص أسفل المركبة والتأكد من عدم وجود تسريبات أو أعطال خطيرة. وبعد الانتهاء، يحصل صاحب المركبة على تقرير مفصل يوضح حالة السيارة، سواء بالنجاح أو بضرورة إصلاح بعض الأعطال وإعادة الفحص.