الرياض - كتبت رنا صلاح - أعاد برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان التأكيد على قاعدة مهمة لكل المستفيدين، وهي أن الاستفادة من الدعم السكني لا يمكن أن تتكرر إلا مرة واحدة لكل أسرة، سواء عبر صندوق التنمية العقارية أو من خلال البرنامج نفسه . هذا القرار يعكس حرص الجهات المعنية على عدالة توزيع الفرص بين الأسر المستحقة، ويهدف إلى منع أي تكرار للاستفادة باسم أكثر من فرد داخل الأسرة، سواء كان الزوج أو الزوجة، وهو ما نفاه البرنامج بشكل قاطع عذنثخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سكني يحذر المستفيدين .. هذا الشرط يحرمك من الدعم فورًا في السعودية

يرى مختصون أن هذا الإجراء يعكس التوجه نحو الاستدامة المالية للدعم، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل تملك المساكن للمواطنين. كما يضمن النظام وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين، ويحد من أي محاولات للاستفادة غير العادلة، ما يعزز الثقة في آليات الدعم الحكومية.

كيفية التحقق من الاستحقاق

يمكن لجميع الأسر الراغبة في الاستفادة التحقق من شروط الاستحقاق عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للبرنامج، حيث توفر صفحة واضحة وسهلة الاستخدام تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالدعم، بما في ذلك اللائحة التنفيذية وشروط التسجيل.

الخطوات تبدأ بتسجيل الدخول على منصة سكني باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة لتجنب أي مشاكل أو رفض الطلب. بعد ذلك، يقوم النظام بفحص المعلومات ومقارنتها بالبيانات المسجلة في قواعد البيانات الرسمية لضمان مطابقة الشروط.

الخطوة التالية تتمثل في الضغط على أيقونة "تفعيل الطلب"، ليبدأ النظام في تقييم الاستحقاق. بمجرد انتهاء العملية، يمكن للمستفيد الاطلاع على حالة الطلب بشكل لحظي، بما يشمل موعد صرف الدعم والمبالغ المستحقة وفق الخطة المالية المحددة.

فوائد التحقق الرقمي

تعد هذه المنهجية الإلكترونية من أبرز مميزات البرنامج، إذ تعزز الشفافية وتمنع أي تدخل بشري قد يؤدي إلى أخطاء أو تحيزات. يعتمد النظام بشكل كامل على البيانات الموثقة، ما يجعل عملية توزيع الدعم عادلة وشفافة لجميع المستفيدين.

كما تتيح المنصة متابعة الطلبات أولاً بأول، واستلام الإشعارات والفواتير إلكترونيًا على الهاتف الجوال، بالإضافة إلى الوصول لتفاصيل الحساب واستهلاك الأسرة للمياه، مما يساعد على ضبط الاستخدام وتجنب الهدر.

الربط بين سكني وصندوق التنمية العقارية

يتيح الربط الإلكتروني بين منصة "سكني" وصندوق التنمية العقارية للمستفيدين اختيار المسارات التمويلية المناسبة لهم، سواء القروض العقارية أو المنتجات السكنية المتنوعة، مع الحفاظ على مبدأ الاستفادة مرة واحدة لكل أسرة. هذا الربط يعزز مرونة البرنامج ويتيح للمستفيد خيارات أوسع تلبي احتياجاته السكنية.

الدعم السكني كأداة للنمو الاقتصادي

يشير اقتصاديون إلى أن دعم الإسكان يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة، نظرًا لارتباطه المباشر بقطاعات الإنشاء والتمويل والخدمات المرتبطة بها. دعم الأسر لامتلاك مساكن مناسبة يسهم في زيادة النشاط العقاري وتحريك الأسواق المالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام.

التحول الرقمي والرضا لدى المستفيدين

تأتي هذه الخطوات الإلكترونية ضمن جهود المملكة للتحول الرقمي في جميع القطاعات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل الحاجة للمعاملات الورقية وزيارات المكاتب، ويسهل على المواطنين إتمام إجراءاتهم بسرعة وأمان.

وقد لاحظ مواطنون أن وضوح الشروط وتوفرها عبر المنصات الرسمية يقلل من انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول آليات الاستحقاق، ويساهم في تعزيز الوعي لدى المستفيدين حول حقوقهم وواجباتهم.