الرياض - كتبت رنا صلاح - يمثل امتلاك المسكن حلمًا أساسيًا لكل أسرة سعودية، ولهذا أطلقت الدولة عبر وزارة الإسكان برنامج سكني ليكون أحد أهم مبادرات رؤية 2030 في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي . وقد أوضح البرنامج مؤخرًا تفاصيل دقيقة حول السن الأدنى للتقديم على الدعم السكني، إلى جانب مجموعة من الشروط التي تضمن وصول الدعم إلى الأسر المستحقة فعلًا، بعيدًا عن أي استغلال أو تجاوز. هذا التوضيح جاء استجابةً لتساؤلات عديدة من المواطنين، خصوصًا الشباب المقبلين على تكوين أسرهم قخلنل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل .. آلاف المتقدمين مهددون بالحرمان من الدعم السكني بسبب شرط صادم

أكد برنامج سكني أن الشرط الأساسي يرتبط بعمر الزوج أو الأب عند التقديم، إذ يجب ألا يقل عمره عن 20 عامًا وقت التسجيل. هذا الشرط وُضع لاعتبار مهم، وهو ضمان أن المتقدم قادر على تحمل التزامات الملكية السكنية من قروض وصيانة وغيرها، فضلًا عن دوره في قيادة الأسرة نحو الاستقرار.

ومن اللافت أن هذا الشرط لا ينطبق على باقي أفراد الأسرة مثل الزوجة أو الأم أو الأبناء أو الإخوة إذا تقدموا بالطلب باسم الأسرة، ما يمنح مرونة في التعامل مع الحالات المتنوعة للأسر السعودية.

الإقامة داخل المملكة شرط أساسي

إلى جانب شرط السن شدد البرنامج على أن الأسرة المتقدمة يجب أن تكون مقيمة داخل المملكة منذ لحظة تقديم الطلب وحتى توقيع العقد النهائي. الهدف من هذا الشرط هو ضمان استفادة الفئات المستقرة محليًا فعلًا، وعدم ذهاب الدعم لأشخاص يقيمون خارج السعودية لفترات طويلة.

ويرى مراقبون أن هذا البند يعزز العدالة ويضمن أن الدعم يذهب لمن يرتبطون ارتباطًا حقيقيًا بالمجتمع المحلي، ما ينعكس بدوره على تعزيز استقرار الأسرة السعودية.

الفئات المؤهلة للتقديم

وضع برنامج سكني مجموعة من المعايير التي تحدد من يحق له التقديم باسم الأسرة، وذلك على النحو التالي:

الزوج: يتقدم إذا كانت الأسرة تتكون من زوج وزوجة فقط، أو مع أبناء غير متزوجين لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين.

الزوجة: تستطيع التقديم إذا كان الزوج موجودًا ولديهم أبناء غير متزوجين.

الأب أو الأم: يحق لهما التقديم إذا كان الأبناء دون الخامسة والعشرين ويعيشون معهم.

الأم المطلقة: يحق لها التقديم بشرط مرور عام كامل على الطلاق وأن تكون مسؤولة عن رعاية أبنائها.

الأرملة: يمكنها التقديم إذا كانت تعول أبناءها بعد وفاة الزوج.

الإخوة المجتمعون: في حال وفاة الوالدين، يمكن للإخوة تقديم الطلب باسم الأسرة.

شرط الجنسية

من الشروط الجوهرية التي أوضحها البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد. أما في حالة تقديم الزوجة باسم الأسرة، فيجب أن يتنازل الزوج رسميًا عن حقه في الدعم، لضمان الشفافية وتفادي الازدواجية في الاستفادة.

المسكن المناسب ومعيار الأهلية

من أبرز النقاط التي شدد عليها برنامج سكني أن الأسرة المتقدمة لا يجب أن تمتلك مسكنًا مناسبًا وقت التقديم وحتى توقيع العقد. ويُقصد بالمسكن المناسب أن يكون مبنيًا بالخرسانة أو ما يعادلها، وصالحًا للسكن بشكل إنشائي. هذا الشرط يحمي البرنامج من تقديم الدعم لأسر تمتلك أصلًا وحدات سكنية مكتملة.

الاستفادة السابقة من برامج الدعم

أوضح البرنامج أن أحد معايير الاستحقاق يتمثل في عدم استفادة الأسرة مسبقًا من برامج الدعم الحكومية أو الخاصة الموجهة لتملك السكن. إلا أن هناك استثناءً وحيدًا، وهو الطلبات القديمة لصندوق التنمية العقارية قبل عام 1432 هـ، والتي لا تُعتبر مانعًا من الحصول على الدعم الجديد.

شرط الأصول المالية

حرصًا على تحقيق العدالة، نصت اللائحة على أن الأسرة لا يجب أن تمتلك أصولًا مالية تتجاوز قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال. والهدف من هذا الشرط هو توجيه الدعم إلى الفئات غير القادرة على شراء مسكن بقدراتها الذاتية.

لكن البرنامج أتاح استثناءات عادلة، حيث لا تدخل في الحسبة بعض الممتلكات مثل:

ثلاث سيارات مملوكة للأسرة.

أرض سكنية لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع.

شرط الإقامة وعدم الغياب الطويل

أوضح سكني أن المتقدم يُعتبر غير مقيم داخل المملكة إذا تجاوزت مدة بقائه بالخارج عامًا كاملًا. لكن هناك استثناءات للحالات الضرورية مثل:

الدراسة.

العلاج.

العمل الحكومي.

في هذه الحالات يجب تقديم مستندات رسمية لإثبات السبب. هذا الشرط يمنع التحايل ويضمن أن الدعم لا يذهب إلا للمستحقين الفعليين.