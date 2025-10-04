الرياض - كتبت رنا صلاح - اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك المصرية، مع بعض الفروقات الطفيفة بين بنك وآخر، وهو ما يعكس سياسة كل مؤسسة مصرفية في التعامل مع العملات الأجنبية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر على السوق ضخدتش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري: هبوط مفاجئ يهز الأسواق اليوم

يعد البنك المركزي المصري الجهة المرجعية الأساسية لتحديد متوسط أسعار العملات في مصر. يقوم البنك بجمع بيانات أسعار الصرف من جميع البنوك ويعلن المتوسط الرسمي يوميًا، الذي يُعتبر المؤشر الأول للمستثمرين والتجار.

سعر الشراء: 12.79 جنيه

سعر البيع: 12.83 جنيه

هذا المتوسط يعكس الاتجاه العام لسعر الريال في السوق، ويُستخدم كمرجع أساسي من قبل التجار والمستثمرين لتقييم صفقات الشراء والبيع والتخطيط المالي.



البنك أسعار الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري

يُعد البنك الأهلي أكبر بنك حكومي وأكثرها انتشارًا في مصر، ويجذب شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن العملات الأجنبية.

سعر الشراء: 12.75 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

هذا السعر يعتبر مناسبًا لمن يحتاج إلى مبالغ كبيرة من الريالات، خاصة أن البنك يمتاز بسهولة الحصول على السيولة النقدية من جميع الفروع، مما يجعل التعامل مريحًا وموثوقًا.

بنك مصر

يأتي بنك مصر جنبًا إلى جنب مع البنك الأهلي في تقديم أسعار قريبة للغاية من المتوسط الرسمي للبنك المركزي.

سعر الشراء: 12.75 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

التطابق في الأسعار بين البنوك الحكومية يعكس سياسة موحدة تهدف إلى توفير استقرار في السوق وجذب العملاء، مع الحد من أي تذبذبات قد تؤثر على التحويلات اليومية أو التجارة.

بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية أسعارًا قريبة من المتوسط الرسمي، مع فروق طفيفة في هامش البيع:

سعر الشراء: 12.79 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

ورغم أن الفارق مع البنوك الحكومية لا يتجاوز قروش معدودة، يفضل بعض العملاء التعامل معه بسبب سرعة الخدمات وتوافر الفروع في بعض المحافظات.

البنك التجاري الدولي (CIB)

يعتبر البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر وأكثرها تأثيرًا على مستوى أسعار الصرف.

سعر الشراء: 12.77 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

يميل البنك إلى المنافسة على جذب العملاء من خلال أسعار شراء قريبة من الحد الأعلى، مما يشجع الأفراد على بيع الريالات لديهم بأسعار تنافسية.

مصرف أبوظبي التجاري

جاءت مفاجأة اليوم من مصرف أبوظبي التجاري الذي عرض سعر شراء منخفض نسبيًا مقارنة ببقية البنوك:

سعر الشراء: 12.47 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

هذا السعر المنخفض يعكس سياسة المصرف في التعامل مع العملات الأجنبية، وربما استراتيجيات جذب عملاء جدد أو إدارة مخزون العملات.

بنك البركة

سجل بنك البركة الإسلامي أسعارًا متوسطة، تميل قليلًا إلى الانخفاض في الشراء:

سعر الشراء: 12.72 جنيه

سعر البيع: 12.81 جنيه

يمثل خيارًا مناسبًا للعملاء الباحثين عن أسعار متوازنة بين البيع والشراء.

بنك قناة السويس

قدم بنك قناة السويس أسعارًا قريبة جدًا من المركزي، مع ميزة طفيفة في البيع:

سعر الشراء: 12.75 جنيه

سعر البيع: 12.83 جنيه

هذا يجعل البنك خيارًا مناسبًا للراغبين في معاملات سريعة ومطابقة للأسعار الرسمية.