نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: انطلاقة قوية في إفريقيا وفوز كبير يمنح الأهلي دفعة قبل مواجهة الجيش الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق بداية موفقة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الكبير على شبيبة القبائل الجزائري، مشيرًا إلى أن المنافس يتميز بالقوة والانضباط الفني.

وقال شوبير إن الأهلي خاض مواجهة صعبة أمام فريق محترم، موضحًا أن الانطلاقة الجيدة في بداية دور المجموعات تمنح اللاعبين دفعة قوية قبل باقي المباريات.

وتحدث حارس الأهلي عن اللقاء المقبل أمام الجيش الملكي المغربي، مؤكدًا أنه سيكون اختبارًا صعبًا للأهلي خصوصًا أن المباراة على ملعب المنافس ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن الفريق سيبدأ التحضير والتركيز الجيد للمباراة من أجل مواصلة النتائج الإيجابية.

وأشار شوبير إلى أبرز مكاسب فوز اليوم، وعلى رأسها استعادة إمام عاشور حساسية المباريات بعد عودته من الإصابة، مؤكدًا أن عودته تمثل إضافة قوية للفريق.

واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن محمد الشناوي وعودته سريعًا للمشاركة مع الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.