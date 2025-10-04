الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة إنذارًا رسميًا لمالكي العقارات الواقعة في أحياء السرد، العكيشية الجنوبية، والصفوة، مطالبةً إياهم بالمغادرة الفورية أو تقديم المستندات الثبوتية اللازمة . يأتي هذا القرار ضمن حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تنظيم الأحياء العمرانية، التحقق من ملكيات العقارات، ووضع إشعارات مراجعة أو إزالة على المباني المخالفة كدقاض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل في مكة: إنذار رسمي لمالكي عقارات محددة ومهلة للمغادرة لتصحيح الأوضاع

تستهدف الحملة المباني التي شهدت توسعًا غير منظم أو بنيت دون تراخيص رسمية، بما يهدد السلامة العامة ويعوق مشاريع التنمية الكبرى في العاصمة المقدسة. وقد حددت الأمانة مهلة 15 يومًا من تاريخ وضع الإشعار للملاك لتقديم المستندات المطلوبة، مثل صك الملكية، رخصة البناء، وبطاقة الهوية الوطنية. ويشير البيان الرسمي إلى أن انتهاء المهلة قد يؤدي إلى فقدان حقوق التعويض أو مواجهة إجراءات إزالة مباشرة.

الحملة لا تمثل خطوة عشوائية، بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى:

إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وغير النظامية.

ضمان حقوق الملاك قبل الدخول في أي إجراءات تعويضية أو إزالات مستقبلية.

حماية السلامة العامة والمرافق الحيوية.

كما أكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تأتي تنسيقًا مع اللوائح القانونية للملكية والبناء، ولا تشمل العقارات المرخصة بشكل سليم، حيث يتم التعامل مع كل حالة وفقًا لوضعها القانوني والملكية الفعلية.

خطوات الملاك المطلوبين اتخاذها

تقديم المستندات الثبوتية خلال المهلة المحددة.

التأكد من صحة صك الملكية ورخصة البناء وبطاقات الهوية.

مراجعة الأمانة في حال وجود أي اعتراضات أو طلبات توضيح.

العواقب القانونية

في حال عدم الامتثال للإشعار:

فقدان حق التعويض المستقبلي عن العقار.

إمكانية تنفيذ إجراءات إزالة المباني المخالفة.

اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.

هذا الإجراء يعكس حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنظيم القطاع العقاري وضمان استقرار الأحياء، مع مراعاة حقوق الملاك المرخصة، وضمان التوازن بين التطوير العمراني وحماية الممتلكات.

الحملة تأتي في إطار جهود المملكة لتطوير البنية التحتية وتنظيم الأحياء القديمة، خصوصًا مع ازدياد الطلب على الأراضي والمباني في مكة المكرمة، والاستعداد لمشاريع تنموية مستقبلية تخدم المواطنين والحجاج على حد سواء.