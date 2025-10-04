الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا مهمًا للمواطنين والمقيمين حول الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة في المملكة العربية السعودية . وأكد المركز أن بعض المناطق ستشهد أمطارًا متفاوتة الشدة، قد تتصاعد في بعض الأوقات لتصبح غزيرة، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويأتي هذا التحذير في إطار المتابعة المستمرة للتقلبات المناخية التي تؤثر على أجواء المملكة، وحرص المركز على تزويد الجميع بالمستجدات لضمان السلامة والاستعداد المبكر لمواجهة أي ظواهر جوية محتملة ظيطعظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب مكة والباحة وعسير وجازان خلال الأيام المقبلة

المناطق المشمولة بالحالة المطرية

وفقًا للتقارير الرسمية، تشمل الحالة الجوية المرتقبة مناطق:

مكة المكرمة

الباحة

عسير

جازان

ومن المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار اعتبارًا من يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل. تختلف شدة الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمنحدرات، مما يزيد من خطورة التنقل في تلك المناطق.

الظواهر الجوية المصاحبة

لا تقتصر الحالة الجوية على الأمطار فحسب، بل من المتوقع أن تكون مصحوبة بمجموعة من الظواهر الأخرى، أبرزها:

رياح هابطة نشطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة أو أكثر، مما يزيد من احتمالية سقوط الأشجار أو تطاير الأشياء الخفيفة.

تساقط حبات البرد في بعض الفترات، وهو ما يشكل خطرًا على المركبات والمزارع والأنشطة الخارجية.

ارتفاع الأمواج على السواحل المطلة على البحر الأحمر، خصوصًا في المناطق الجنوبية، ما قد يؤثر على الأنشطة البحرية وصيد الأسماك.

جريان السيول نتيجة غزارة الأمطار وتدفق المياه في مجاري الأودية والشعاب، مما يهدد المباني والمزارع والمناطق السكنية المنخفضة.

إرشادات وتنبيهات للمواطنين والمقيمين

دعا المركز الوطني للأرصاد جميع الأفراد إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترة الحالة المطرية، خصوصًا في المناطق الجبلية أو القريبة من الأودية. وشدد على ضرورة:

متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عبر القنوات الرسمية للمركز الوطني للأرصاد.

تجنب محاولات عبور السيول أو الاقتراب من أماكن تجمع المياه، لما تشكله من خطر بالغ على الأرواح والمركبات.

تقليل السرعة عند هطول الأمطار لتفادي الحوادث المرورية.

التأكد من جاهزية المركبات، خصوصًا أنظمة الفرامل والإطارات، قبل الخروج على الطرق.

كما نصح المركز بعدم الانشغال بالأنشطة الخارجية غير الضرورية، ومراجعة جميع التدابير الوقائية في المنازل والمزارع لتجنب أي أضرار محتملة.

الأثر المتوقع على الحياة العامة

من المتوقع أن تؤثر هذه الحالة الجوية على عدد من الأنشطة اليومية، مثل:

الحركة المرورية، إذ قد تتسبب الأمطار الغزيرة والسيول في بطء حركة المركبات وازدحام الطرق.

الرحلات البرية والبحرية، خصوصًا في المناطق الجنوبية المطلة على البحر الأحمر، حيث ارتفاع الأمواج قد يعيق النقل البحري.

الفعاليات الخارجية، والتي قد تتأثر بسبب الأمطار الغزيرة والرياح، مما يستدعي تأجيل أو تعديل الجداول الخاصة بها.

ورغم التأثيرات السلبية المحتملة، إلا أن هذه الأمطار تحمل فوائد بيئية وزراعية هامة، حيث تسهم في: