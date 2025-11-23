نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| إنبي يرفض الصعود إلى المركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام الطلائع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق طلائع الجيش أمام نظيره إنبي، وذلك بتعادل الفريق البترولي إنبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاءت أحداث شوط المباراة الأول من حيث السيطرة والاستحواذ لصالح فريق إنبي، ونجحوا في ترجمة الفاعلية الهجومية إلى هدف في مرمى الحارس محمد شعبان في شوط المباراة الأول.

سجل لاعب الوسط لفريق إنبي أحمد العجوز الهدف الأول في المباراة من ركلة جزاء وضعها على يسار مرمى الحارس محمد شعبان حارس فريق طلائع الجيش، وذلك عند الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول.

استفاق فريق طلائع الجيش مع شوط المباراة الثاني، وتوالت الهجمات على مرمى فريق إنبي، ونجحوا في إحراز هدف التعادل مع الدقيقة 82 عن طريق اللاعب حسام السويسي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنبي إلى النقطة 19، ليأتي في المركز السابع بعدما كان سيتولى المركز الرابع عند تحقيق الفوز، ويحل فريق طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.