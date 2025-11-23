نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الهزيمة أمام نيوكاسل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، للهزيمة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره ليفركوزن الألماني، يوم 25 نوفمبر الجاري الموافق الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفركوزن

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفركوزن، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.