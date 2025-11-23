الرياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الهزيمة أمام نيوكاسل والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الهزيمة أمام نيوكاسل والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الهزيمة أمام نيوكاسل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، للهزيمة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره ليفركوزن الألماني، يوم 25 نوفمبر الجاري الموافق الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفركوزن

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليفركوزن، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا