نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح معرض الشرقية للحرف اليدوية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم الاثنين حفل افتتاح معرض الشرقية للحرف اليدوية، وذلك في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك).

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن الحرف اليدوية ليست مجرد مهنة، بل هي ذاكرة حية تروي تاريخ الوطن وتجسّد مهارة أبنائه وإبداعهم، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة أولت التراث والحرف اليدوية عناية خاصة، ما يحتم على الجميع الحفاظ على هذا الإرث للأجيال القادمة، ومنح الحرفيين الدعم والفرص ليواصلوا العطاء ويحوّلوا أعمالهم إلى قيمة اقتصادية وثقافية مستدامة.

من جانبه، رفع الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية على رعايته وافتتاح المعرض، موضحًا أن تنظيمه يأتي تزامنًا مع عام الحرف اليدوية في المملكة، وبوصفها عنصرًا أصيلًا من هوية المنطقة الشرقية وذاكرتها الحية، تسعى الهيئة من خلاله إلى إبراز الحرف التقليدية ودعم استمراريتها وتوفير فرص النمو للحرفيين.

ويهدف المعرض إلى إحياء الحرف التقليدية وتفعيلها كمسار معرفي واقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وتحفيز الاستثمار في المنتجات الحرفية، إضافة إلى نشر الوعي بقيمة التراث الوطني. كما يضم المعرض مسارات متنوعة تشمل: ورشًا حيّة للحرفيين، وسوق الحرفيين، ومعرض الصور والأعمال الحرفية، ومحاضرات علمية، وعروضًا أدائية، إلى جانب «واحة الطفل» المخصصة للأنشطة التفاعلية.