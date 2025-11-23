نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحرز هارفي بارنز الهدف الأول لصالح فريق نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 63 بعد تمريرة من جيمارايش.

وتعادل روبن دياز لاعب فريق مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل يونايتد، عند الدقيقة 68 من الشوط الثاني من خلال تسديدة قوية.

وسجل مرة أخرى هارفي بارنز نحم فريق نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي، عند الدقيقة 70 من الشوط الثاني.