نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين يأمر بفتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خادم الحرمين يأمر بفتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهًا رسميًا بفتح مسجد القبلتين في المدينة المنورة على مدار اليوم، وذلك لتسهيل أداء الصلوات للمصلين في أي وقت. ويعكس هذا القرار اهتمام القيادة السعودية ببيوت الله الحرام ورغبتها في تمكين المسلمين من أداء العبادات بسهولة ويسر.

قرار يعكس رعاية مستمرة للمساجد التاريخية

يأتي هذا التوجيه امتدادًا لجهود المملكة في العناية بالمساجد التاريخية في المدينة المنورة، وضمان توفير الراحة للمصلين والزوار على مدار الساعة. وقد بدأت الجهات المعنية في تجهيز المسجد بالكامل وتطبيق الإجراءات التشغيلية اللازمة لدعم هذا القرار.

شكر وامتنان من أمير المنطقة

أعرب الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة المباركة، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام المملكة بخدمة بيوت الله وخاصة التاريخية منها، ويسهم في تعزيز مكانة المدينة المنورة كقبلة روحية للمسلمين حول العالم.

استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لتشغيل المسجد على مدار 24 ساعة، وتجهيز المرافق والخدمات لضمان راحة المصلين. وأوضح أن الوزارة ستستمر في تنفيذ مشاريع نوعية لتطوير بيوت الله في مختلف المناطق بالمملكة.

أهمية القرار للمصلين والزوار

يمثل فتح مسجد القبلتين طوال اليوم خطوة هامة لتعزيز تجربة المصلين والزوار، حيث يمكنهم أداء الصلوات دون التقيد بمواعيد محددة، كما يسهم في تخفيف الازدحام خلال أوقات الصلاة الرئيسة. ويؤكد القرار رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ويعكس حرص القيادة على توفير بيئة روحانية مريحة للزوار المحليين والدوليين.



يُعد قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح مسجد القبلتين طوال اليوم خطوة نوعية تهدف إلى تيسير أداء الصلوات للمصلين والزوار في أي وقت، بما يعكس اهتمام القيادة السعودية برعاية بيوت الله الحرام والمساجد التاريخية. ويتيح هذا القرار للمصلين تجربة روحانية مريحة، ويعزز مكانة المدينة المنورة كقبلة دينية مهمة للمسلمين من جميع أنحاء العالم.