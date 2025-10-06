نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي إندونيسيا في ضحايا انهيار مدرسة بجاوة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدَّمت رابطةُ العالم الإسلامي بخالصِ التعازي وصادقِ المواساة إلى جمهوريةِ إندونيسيا، حكومةً وشعبًا، وإلى ذوي ضحايا حادثة انهيار المدرسة الداخلية في مقاطعةِ جاوة الشرقية.

وفي بيانٍ للأمانةِ العامة للرابطة، أعرب معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تضامُنِ الرابطة وتعاطفها مع الشعبِ الإندونيسيِّ كافةً، ومع ذوي الضحايا في هذه النازلة المؤلمة، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمَّد المتوفين بواسع رحمته، ويُسكِنَهم فسيحَ جناته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسّلوان.