مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 250 حقيبة إيوائية للمتضررين من الزلزال في مديرية نوركل بأفغانستان

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 حقيبة إيوائية، استفاد منها 1.500 فرد في مديرية نوركل بأفغانستان، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة متضرري الزلزال في أفغانستان.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناته.