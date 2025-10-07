نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025 العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تفاصيل موسم الرياض 2025 الذي يشهد هذا العام مشاركة المؤثر العالمي مستر بيست وعدد من الفعاليات الكبرى، مؤكدًا أن الموسم يمثل نموذجًا سعوديًا فريدًا في الترفيه والسياحة.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن انطلاق النسخة السادسة من موسم الرياض 2025، كاشفًا عن سلسلة من الفعاليات العالمية الضخمة التي ستجعل الموسم استثنائيًا هذا العام، مؤكدًا أن “نجاح موسم الرياض هو نجاح لكل السعوديين”.

التركيز على دعم المواهب المحلية الشابة

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح آل الشيخ أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة جعل المملكة وجهة عالمية في مجالي الترفيه والسياحة، مضيفًا: “المملكة اليوم لا تحتاج لإثبات نجاحها أمام أحد، بل أصبح العالم هو من يحتاجنا”.

الرد على الانتقادات وتأكيد النموذج السعودي الفريد

وأشار إلى أن بعض الانتقادات التي تُوجّه للموسم مصدرها “المحيط الإقليمي”، معتبرًا أن ذلك نابع من الغيرة أو القلق من التطور الهائل الذي وصلت إليه السعودية، وقال: “نحن لا نقلد أحدًا، بل نصنع نموذجًا سعوديًا فريدًا يليق بمكانتنا”.

وأكد آل الشيخ أن موسم الرياض 2025 سيركز بشكل كبير على المحتوى المحلي وإتاحة الفرص للشباب والشابات السعوديين لعرض مواهبهم على أضخم المسارح، مشيرًا إلى أن “الوقت حان لإبراز الكفاءات الوطنية”.

احتفاء خاص بالمحتوى السوري ضمن فعاليات الموسم

كما أعلن عن احتفاء خاص بالمحتوى السوري ضمن فعاليات الموسم، تقديرًا للعلاقات الأخوية بين الشعبين، مؤكدًا أن “المحتوى الشامي محبوب لدى السعوديين وقريب من قلوبهم”.

وسينطلق الموسم رسميًا في 10 أكتوبر المقبل بمسيرة ضخمة على غرار المسيرات العالمية بمشاركة أكثر من 3000 مؤدٍ، وسيكون النجم الأمريكي مستر بيست ضيف الافتتاح، والذي وصفه آل الشيخ بأنه “أكبر مؤثر في العالم”.

وتتضمن فعاليات الموسم هذا العام بطولة التنس العالمية Six Kings Slam التي تُقام بين 15 و18 أكتوبر بمشاركة أبرز 6 مصنفين عالميين، إضافة إلى نزال الملاكمة العالمي The Ring IV يوم 22 نوفمبر، بجانب حفل Joy Awards الذي أصبح بمثابة “الأوسكار العربي”.

وبهذا يستمر موسم الرياض في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للترفيه، جامعًا بين الطابع المحلي والروح العالمية في تجربة لا مثيل لها بالمنطقة