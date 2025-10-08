نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طيران ناس" يطلق مسارًا جديدًا بين موسكو وجدة بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن طيران ناس عن إطلاق مسار جوي جديد بين موسكو وجدة ابتداءً من 23 ديسمبر، مما يعزز الربط الجوي بين مختلف المدن السعودية والعاصمة الروسية موسكو، بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، ضمن خطة طيران ناس للنمو والتوسع، وبالتوازي مع الأهداف الوطنية في قطاعي السياحة والطيران في المملكة.

ويبدأ طيران ناس في 23 ديسمبر تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار فنوكوفو الدولي في موسكو ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق طيران ناس في أغسطس أول رحلات مجدولة بين موسكو والرياض من قبل شركة طيران سعودية، مع التزام بمزيد من التوسع في الوجهات والمسارات لتوفير المزيد من خيارات السفر الموثوقة والمواتية لضيوفه ضمن جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وهذا الإعلان يأتي في إطار التعاون المستمر بين طيران ناس والهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي في تنفيذ مبادرات تسويقية تهدف إلى تحفيز حركة السفر إلى المملكة، بما في ذلك الترويج لرحلة موسكو – جدة عبر حملات دولية موجهة.

ويأتي التوسع في السوق الروسي في إطار خطة طيران ناس الإستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين