محافظ الأحساء يرعى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لسجون المنطقة الشرقية

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة، اليوم، توقيع عدد من مذكرات التفاهم لمديرية السجون بالمنطقة الشرقية، وذلك مع عدد من الجهات التعليمية والرياضية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة الشرقية وجامعة الملك فيصل، وأخرى بين مديرية سجون المنطقة الشرقية ونادي الفتح الرياضي.

مثّل المديرية العامة للسجون مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد فايز بن مبارك بن مصمع، فيما مثّل جامعة الملك فيصل وكيل الجامعة للتطوير والشراكات المكلّف الأستاذ الدكتور فواز بن وصل الله الصاعدي، ووقّع عن نادي الفتح الرئيس التنفيذي أحمد بن عبدالمجيد العيسى.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من اهتمام بالغ بقطاع السجون، يأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بالدور الإصلاحي والإنساني في تأهيل النزلاء، وتمكينهم من العودة إلى المجتمع أفرادًا فاعلين، كما أشاد سموّه بمبادرات مديرية السجون بالمنطقة الشرقية وجهودها في بناء شراكات إستراتيجية مع القطاعات التعليمية والرياضية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع آمن ومتماسك.

وشدّد سموّه على أهمية تفعيل المبادرات المستهدفة وتعزيز التعاون المستدام، بما يخدم النزلاء، ويُسهم في تطوير البرامج الإصلاحية داخل السجون.

وتهدف هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والدعم المجتمعي للنزلاء، من خلال تنفيذ برامج تعليمية ورياضية واجتماعية تُسهم في تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء محكومياتهم، بما يحقق أهداف الرعاية اللاحقة، ويعزّز جودة الحياة.

من جهتها عبّرت الجهات المشاركة عن شكرها وتقديرها لسمو محافظ الأحساء على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل، الذي كان له الأثر الكبير في إنجاح هذه المبادرات، مؤكدةً أن دعم سموّه يُعزّز روح التعاون والعمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية والإنسانية