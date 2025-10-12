نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين معرض تعزيز الصحة النفسية بجامعة جازان تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دشّن رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، اليوم، معرض "تعزيز الصحة النفسية"، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب ممثلةً في مركز الإرشاد الطلابي وإدارة الأنشطة الطلابية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2025م، وبإشراف من وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية.



ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية في البيئة الجامعية، وترسيخ قيم التوازن النفسي وجودة الحياة بين الطلبة، من خلال فعاليات ومحاضرات وورشٍ توعوية، تسهم في بناء بيئة جامعية آمنة ومحفّزة على الإبداع والعطاء.

وشهد المعرض مشاركة عددٍ من الجهات ذات العلاقة، واستعراض مبادرات ومشروعات طلابية تُعنى بالصحة النفسية، إلى جانب أنشطة تعريفية بالخدمات الإرشادية التي تقدمها الجامعة لطلبتها، بما يعزّز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية النفسية والدعم السلوكي الإيجابي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجامعة في نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية، وتحقيق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية للطلبة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة الجامعية