الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد العالم تحولاً تعليمياً غير مسبوق، حيث تنتقل الفصول الدراسية من قاعاتها التقليدية إلى مساحات رقمية تفاعلية . وفي خضم هذه الثورة التعليمية، برزت المملكة العربية السعودية كرائدة في مجال التعليم الإلكتروني، معتمدةً على بنية تحتية تقنية متطورة و vision طموحة. وقد شكلت جائحة كورونا محفزاً إضافياً لتسريع هذا التحول، حيث أطلقت وزارة التعليم السعودية "منصة مدرستي" كحلقة وصل أساسية في منظومة التعليم الحديث، مما جعل منصة مدرستي نموذجاً يُحتذى به في المنطقة العربية لبداص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بعد التحديثات الأخيرة .. كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بالتفصيل

تمثل منصة مدرستي البيئة التعليمية الافتراضية الشاملة التي أطلقها قطاع التعليم السعودي لتمكين استمرارية العملية التعليمية في كافة الظروف. تعمل هذه المنصة المتطورة كجسر رقمي يربط بين جميع عناصر المنظومة التعليمية - الطلاب، المعلمين، وأولياء الأمور - في فضاء تعليمي آمن ومنظم.

المزايا المتكاملة للمنصة:

للطلاب:

متابعة الجداول الدراسية اليومية والأسبوعية

المشاركة في الحصص الافتراضية المباشرة

تسليم المهام والأنشطة إلكترونياً

الوصول إلى المصادر التعليمية المتنوعة

التواصل المباشر مع المعلمين وزملاء الدراسة

للمعلمين:

تصميم الدروس التفاعلية والاختبارات الإلكترونية

متابعة أداء الطلاب وتقييم تقدمهم التعليمي

توفير التغذية الراجعة الفورية

استخدام أدوات تقييم متنوعة

إدارة الفصول الافتراضية بكفاءة عالية

لأولياء الأمور:

مراقبة مستوى الأبناء académicamente

متابعة الحضور والغياب

التواصل المستمر مع إدارة المدرسة

الاطلاع على نتائج التقييمات والتقارير الشهرية

الدليل الشامل للتسجيل في منصة مدرستي

تسجيل الطلاب في المنصة التعليمية

لبدء رحلة التعليم الإلكتروني عبر منصة مدرستي، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

الحصول على بيانات الدخول من المدرسة عبر نظام نور

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة

استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المؤقتة

تحديث كلمة المرور لتصبح أكثر أماناً

إكمال البيانات الشخصية والمدرسية

تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من كافة الخدمات

تسجيل أولياء الأمور في المنصة

تمكين أولياء الأمور من المتابعة الفعالة يتطلب:

التأكد من وجود حساب مفعل في نظام نور

استخدام بيانات الدخول المخصصة لولي الأمر

ربط الحساب ببيانات الأبناء التعليمية

تفعيل خيارات التنبيهات والإشعارات

تحديث معلومات الاتصال للتواصل الفوري

تسجيل المعلمين للعام الدراسي 1447-1448

لتمكين الكوادر التعليمية من أداء مهامهم عبر منصة مدرستي:

استلام بيانات الدخول من إدارة المدرسة

تفعيل الحساب المهني الرسمي

ربط المواد الدراسية بالصفوف المكلف بها

إعداد المحتوى التعليمي الرقمي

استخدام أدوات التقييم والتقويم المتاحة

المتطلبات الأساسية للاستفادة من المنصة

لضمان تجربة تعليمية مثالية عبر منصة مدرستي، يجب توفر الشروط التالية:

اتصال مستقر بشبكة الإنترنت

جهاز حاسوب أو لوحي أو هاتف ذكي

بيانات تسجيل صحيحة ومطابقة للسجلات الرسمية

بريد إلكتروني فعال للتوثيق والاسترجاع

الالتزام بالمعايير التقنية المحددة

المميزات الاستثنائية لمنصة مدرستي

تمتاز منصة مدرستي بعدد من الخصائص التي تجعلها منصة تعليمية فريدة:

التكامل الشامل

دمج كافة أطراف العملية التعليمية في بيئة واحدة متكاملة

المرونة والسهولة

إتاحة الوصول للمحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان

التقييم المستمر

توفير أدوات تقييم دقيقة ومستمرة لمتابعة التقدم التعليمي

التفاعل المباشر

تمكين التواصل الحي بين المعلمين والطلاب عبر الفصول الافتراضية

المصادر التعليمية الغنية

توفير مكتبة رقمية شاملة تشمل فيديوهات تعليمية وعروض تفاعلية ومواد مرئية

الخلاصة: نحو مستقبل تعليمي رقمي واعد

تشكل منصة مدرستي نقلة نوعية في مسيرة التعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية، حيث لا تقتصر على كونها حلًا تقنيًا مؤقتًا، بل تمثل ركيزة أساسية في رؤية التحول الرقمي 2030. تعكس هذه المنصة التزام المملكة بمواكبة أحدث التقنيات التعليمية العالمية مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتربوية، مما يجعلها نموذجاً ملهماً في مجال التعليم الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي.