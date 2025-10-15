الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد وزارة التعليم لإطلاق موسم جديد من فرص التطوير والاستقرار الوظيفي للكادر التعليمي في المملكة، عبر برنامج فرص للانتقال الداخلي، يُعد هذا البرنامج خطوة محورية في مسيرة تطوير التعليم، حيث يمكّن المعلمين والمعلمات من تحقيق طموحاتهم المهنية والشخصية، مع سد الفجوات في الاحتياج التعليمي بين مختلف المناطق والمدارس صيضفي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل: التعليم السعودي يعلن فتح برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية في السعودية .. وموعد التقديم

ليس برنامج فرص مجرد نظام للانتقال بين المدارس، بل هو ركيزة أساسية في سياسة الوزارة لتحسين جودة التعليم. تم تصميمه لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في:

تعزيز التطوير المهني: تمكين المعلمين من خوض تجارب جديدة تثري خبراتهم وتصقل مهاراتهم.

تحقيق الاستقرار الوظيفي: تقديم بيئة عمل محفزة تقلل من معدل دوران الموظفين وتزيد من إنتاجيتهم.

تحقيق التوازن: الموازنة بين الاحتياجات التعليمية للمدارس والرغبات الشخصية للمعلمين، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم.

العدالة والشفافية: ضمان توزيع عادل للكفاءات التعليمية في جميع أنحاء المملكة من خلال معايير وآليات واضحة.

موعد التقديم في برنامج فرص: لا تفوتوا الفرصة

أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم في برنامج فرص للعام الدراسي 1447 – 1448 هـ، وفقًا للجدول الزمني التالي:

بداية التقديم: يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ، الموافق 19 أكتوبر 2025 م.

نهاية التقديم: يوم الثلاثاء 8 جمادى الأولى 1447 هـ، الموافق 30 أكتوبر 2025 م.

ويجب على جميع الراغبين من شاغلي الوظائف التعليمية التقديم خلال هذه الفترة حصريًا عبر نظام "فارس" الإلكتروني، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد.

كيفية التقديم في برنامج فرص: خطوات سهلة ومباشرة

لضمان مشاركة سلسة وناجحة، يمكن للمعلمين والمعلمات اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى منصة "فارس" الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم.

البحث عن خيار برنامج فرص ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة.

تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة بدقة.

مراجعة كافة المعلومات قبل إرسال الطلب.

متابعة حالة الطلب عبر المنصة ذاتها.

برنامج فرص ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030

يأتي برنامج فرص كأحد المبادرات الواقعية التي تُترجم أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم. فهو يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء التعليمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وبناء جيل من المعلمين المتميزين القادرين على قيادة دفة التغيير نحو مستقبل تعليمي أكثر إشراقًا وابتكارًا.

خلاصة: فرصتك للانتقال والتطوير قد حانت