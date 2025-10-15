نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة مكة المكرمة: إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان بمكة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة.

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة، أن المشروع الجديد يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية في المنطقة على وجه العموم، وفي العاصمة المقدسة بشكل خاص.

وشدد على أن قيادة المملكة العربية السعودية أولت مكة المكرمة اهتمامًا خاصًا كونها قبلة المسلمين ومقصدهم من مختلف أقطار المعمورة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي يحمل اسمًا غاليًا على قلب كل مواطن يُسهم في رسم ملامح مستقبل يليق بهذه البقعة الطاهرة.

وسأل الأمير خالد بن فيصل الله -سبحانه- أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.