نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في السعودية الخميس 16 أكتوبر 2025.. عيار 21 يسجل 441.25 ريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في التداولات المبكرة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي 441.25 ريال سعودي، وسط ترقب عالمي لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على أسعار المعدن النفيس.

ويتابع المستثمرون والمواطنون السعوديون حركة الذهب عن كثب، خاصة في ظل التغيرات المستمرة بالأسواق العالمية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار محليًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية:

عيار 24: 504.50 ريال

عيار 22: 370.75 ريال

عيار 21: 441.25 ريال

عيار 18: 361.50 ريال

عيار 14: 236.00 ريال

عيار 12: 202.25 ريال

الأونصة: 12،580.50 ريال

الجنيه الذهب: 3،530.75 ريال

الأونصة بالدولار: 3،356.38 دولار

توقعات أسعار الذهب عالميًا:

توقع بنك UBS السويسري أن يشهد الذهب ارتفاعًا خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 4200 دولار للأونصة، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

كما أشار البنك إلى أن تراجع الدولار الأمريكي المتوقع سيكون عاملًا إضافيًا يدعم ارتفاع الأسعار.