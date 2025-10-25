الرياض - كتبت رنا صلاح - في توضيح رسمي من المديرية العامة للجوازات السعودية، أكدت الجهة المختصة أن وجود مخالفات مرورية على المواطن لا يمنعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه المخالفات لا تُعد من الإجراءات التي تعيق الخروج أو العودة تحخعي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الجوازات السعودية تصدر قرار هام بشأن المخالفات المرورية .. هل تمنع المواطن من السفر؟

رد رسمي من الجوازات عبر منصة «X»

جاء هذا البيان بعد استفسار قدمته إحدى المواطنات عبر حساب الجوازات في منصة التواصل الاجتماعي «X»، حيث تساءلت عن مدى تأثير المخالفات المرورية على إمكانية السفر إلى خارج المملكة. وردت الجوازات بشكل واضح بقولها:

المخالفات لا تمنع المواطن من السفر، سعدنا بتواصلك.

هذا الرد يعكس سرعة تجاوب إدارة الجوازات السعودية مع استفسارات المواطنين عبر القنوات الرقمية الرسمية، ويبرز مدى التطور الكبير في الخدمات الإلكترونية الحكومية التي أصبحت تعتمد على التفاعل المباشر والشفاف مع الجمهور.

الجوازات السعودية: تعزيز الشفافية ضمن رؤية 2030

يأتي هذا التفاعل السريع من الجوازات متماشياً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية، إضافةً إلى تطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر كفاءة وسرعة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

نصيحة الجوازات قبل السفر خارج المملكة

وفي الوقت ذاته، شددت الجوازات على أهمية التأكد من سريان صلاحية جواز السفر وسداد الرسوم النظامية قبل موعد السفر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُعد من الشروط الأساسية للمغادرة، بينما المخالفات المرورية لا تشكل أي عائق أمام السفر خارج المملكة.

تكامل رقمي يسهل حياة المواطن

وتؤكد هذه الخطوة أن التحول الرقمي في السعودية لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح أسلوب حياة يضمن للمواطنين والمقيمين تجربة خدمية متكاملة وسهلة، حيث يمكن الحصول على الإجابات والتوضيحات الرسمية بشكل فوري من الجهات المختصة عبر المنصات الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة حول المخالفات المرورية والسفر خارج المملكة

هل تمنع المخالفات المرورية المواطن من السفر خارج المملكة؟

لا، وفق توضيح الجوازات، المخالفات المرورية لا تمنع المواطن من السفر، لكن يجب الانتباه إلى شروط أخرى قد تُقيّد الخروج.

ما هي الأسباب الفعلية التي قد تمنع الخروج من المملكة؟

الإجراءات التي تُقيّد الخروج عادةً تشمل: أوامر قضائية، حجز أمني أو إداري، منع سفر صادر عن الجهات القضائية أو لشؤون التبليغ عن موظف هارب، أو حجز مالي مرتبط بقضية قضائية.

هل يجب تسديد المخالفات المرورية قبل السفر؟

ليس شرطًا قانونيًا لسفر المواطن، لكن يُنصح بتسديدها لتفادي إجراءات إدارية لاحقة أو مشاكل عند التعاملات الحكومية أو خدمات المركبة.

كيف أستعلم إلكترونياً عن وجود مخالفات مرورية باسمي قبل السفر؟

يمكن الاستعلام عبر بوابات وخدمات الدولة الإلكترونية مثل حسابات الجهات الرسمية ومنصات المرور أو منصة أبشر للتحقق من وجود مخالفات أو أي ملاحظات على الملف.

هل تؤثر المخالفات المرورية على تجديد أو إصدار جواز السفر؟

في الغالب لا تؤثر المخالفات المالية فقط على إصدار أو تجديد الجواز، إلا إذا ارتبطت بقرار قضائي أو إجراء إداري يمنع التجديد أو الخروج.

هل يستطيع المقيم السفر بوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه؟

نفس القاعدة تنطبق: المخالفات المرورية بحد ذاتها عادةً لا تمنع السفر، لكن أي قرار قضائي أو حالة هروب أو منع صادر عن جهة قانونية قد يمنع المقيم من المغادرة.

هل تقوم شركات الطيران بمنع الصعود للطائرة بسبب مخالفات مرورية؟

شركات الطيران تتحقق من صلاحية السفر مثل الجواز والتأشيرة والموانع القانونية؛ مخالفات المرور العادية لا تُعد سببًا لرفض الصعود ما لم تكن مرتبطة بمنع سفر قضائي أو أمني.

ماذا أفعل إذا ظهر لدي منع سفر عند المراجعة رغم أن لدي مخالفات مرورية؟

تحقق أولاً من الجهة التي أصدرت المنع سواء كانت قضائية أو أمنية أو إدارية، ثم راجع المحكمة أو الجهة المعنية لتسوية الملف أو رفع المنع بحسب نوع الإجراء.

هل توجد حالات استثنائية تجعل المخالفات المرورية سببًا لمنع الخروج؟

الاستثناءات تكون فقط إذا ارتبطت المخالفات بإجراءات قانونية أوسع مثل مخالفات متراكمة جداً مع إجراءات تحصيل قضائي استثنائية أو قضايا مرتبطة بالهروب من تحقيق.

كيف أضمن أنني جاهز للسفر من الناحية الإدارية؟

تأكد من: صلاحية جواز السفر، سداد الرسوم المترتبة على الجواز إن وُجدت، التأكد من عدم وجود أوامر قضائية أو موانع سفر، واستعلام سريع عن وجود مخالفات إن رغبت لراحة البال.