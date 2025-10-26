الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق التحول الرقمي الكامل وتبسيط الإجراءات الحكومية، أطلقت منصة أبشر خدمة مبتكرة تتيح للأم المقيمة التي تعيش تحت كفالة أحد أبنائها السعوديين تجديد هوية مقيم أبشر إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية . هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة السعودية بتقديم خدمات إلكترونية متكاملة تضمن الراحة والسهولة لكل من المواطنين والمقيمين، وتأتي ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء منظومة رقمية متطورة تُسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية طفخصق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هل يمكن تجديد هوية المقيم في السعودية إلكترونيًا دون كفيل؟ منصة أبشر توضح

ما المقصود بخدمة تجديد هوية مقيم أبشر؟

تُعد خدمة تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر من الحلول الرقمية الذكية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية لتسهيل حياة المقيمين. من خلال هذه الخدمة، يمكن للأم المقيمة أو أي مقيم آخر تجديد الإقامة إلكترونيًا بخطوات بسيطة من المنزل، دون مراجعة مكاتب الجوازات. الهدف من الخدمة هو تمكين الجميع من إدارة معاملاتهم إلكترونيًا بأمان وسرعة، مما يقلل الجهد والوقت ويعزز من تجربة المستخدم الرقمية.

الأهداف الرئيسية لخدمة تجديد هوية مقيم للأم عبر أبشر

تأتي خدمة تجديد هوية مقيم أبشر ضمن حزمة من المبادرات التي تدعم التحول الرقمي الحكومي في المملكة. ومن أبرز أهدافها:

تسهيل إجراءات تجديد الإقامة، خصوصًا للأمهات المقيمات على كفالة أبنائهن السعوديين.

تعزيز التحول إلى المعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الورق.

رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الضغط على فروع الجوازات.

تحسين تجربة المستخدم وتوفير خدمات رقمية متكاملة وسريعة.

خطوات تجديد هوية مقيم أبشر للأم المقيمة

حرصت منصة أبشر على جعل عملية تجديد هوية مقيم بسيطة وسريعة، ويمكن تنفيذها في دقائق معدودة من أي مكان داخل المملكة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي www.absher.sa..

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار “خدماتي” من القائمة الرئيسية.

الضغط على “الجوازات”، ثم “خدمات هوية مقيم”.

اختيار “تجديد هوية مقيم”.

إدخال البيانات المطلوبة ومراجعتها بدقة.

تأكيد الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا.

بعد إتمام الخطوات السابقة بنجاح، يتم تجديد الهوية مباشرة، ويمكن استلام الإقامة عبر البريد السعودي أو من خلال الجهات المعتمدة في النظام.

شروط تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر

حددت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لتتم عملية تجديد هوية مقيم أبشر بشكل قانوني وسلس، وتشمل ما يلي:

أن تكون الإقامة سارية أو ضمن فترة التجديد المسموح بها.

عدم وجود مخالفات مرورية على المقيمة أو الكفيل.

تسديد رسوم التجديد كاملة قبل تقديم الطلب.

وجود بصمة وصورة حديثة للمقيمة في نظام الجوازات.

أن تكون المقيمة تحت كفالة ابنها المواطن أو كفيل نظامي معتمد.

أهمية خدمة تجديد هوية مقيم أبشر في التحول الرقمي

تُعتبر خدمة تجديد هوية مقيم أبشر من أبرز الخطوات في مسار الرقمنة الحكومية بالمملكة، فهي تمثل نقلة نوعية نحو تسهيل الخدمات العامة وتقليل الازدحام في فروع الجوازات. كما تساعد الخدمة الأمهات المقيمات على تجديد الإقامة بسهولة من منازلهن، دون الحاجة للانتظار أو الإجراءات التقليدية، ما يعكس اهتمام المملكة بتحسين جودة الخدمات الرقمية وتوفير بيئة خدمية متطورة للجميع.

المزايا التي تقدمها منصة أبشر في تجديد هوية المقيم

تُوفر منصة أبشر مجموعة من المزايا التي تجعل عملية تجديد هوية مقيم أكثر كفاءة وسهولة، ومن أبرزها:

إمكانية الوصول إلى الخدمة في أي وقت ومن أي مكان داخل المملكة.

تنفيذ جميع الخطوات إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة أي جهة.

تحديث فوري لبيانات المقيم في أنظمة وزارة الداخلية.

دعم فني متواصل عبر مركز خدمة العملاء في أبشر.

واجهة استخدام سهلة وبسيطة تناسب جميع الفئات العمرية.

كيف تدعم خدمة تجديد هوية مقيم أبشر رؤية السعودية 2030؟

تُعتبر هذه الخدمة تجسيدًا عمليًا لأهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على التحول إلى حكومة رقمية ذكية. من خلال تجديد هوية مقيم أبشر، يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتحسين جودة الخدمات، مما يرسّخ مفهوم "الحكومة الذكية" التي تعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدمات فعّالة وسريعة وآمنة.

رسوم تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر

تختلف رسوم تجديد هوية المقيم حسب نوع الإقامة ومدتها، ويتم سدادها عبر القنوات البنكية المعتمدة بكل سهولة. بعد دفع الرسوم، يمكن إتمام عملية التجديد إلكترونيًا فورًا دون الحاجة لأي مراجعة إضافية، مما يعزز من سرعة إنجاز المعاملة ويضمن تجربة سلسة للمستخدمين.

إن خدمة تجديد هوية مقيم أبشر تمثل علامة فارقة في رحلة التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إذ تجمع بين السهولة والسرعة والدقة في آن واحد. هذه الخدمة ليست مجرد أداة إلكترونية، بل تعبير واضح عن رؤية المملكة في تسخير التقنية لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة. فمن خلال منصة أبشر، أصبح تجديد الإقامة للأمهات المقيمات ولجميع المقيمين عملية بسيطة يمكن إنجازها بخطوات معدودة، ما يجعلها نموذجًا مثاليًا للتحول الرقمي الناجح في السعودية.