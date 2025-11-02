نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الكاميرون الشقيق المزيد من التقدم والرقي