أمانة جدة تضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخصصة لتجهيز التبغ

أحمد جودة - القاهرة -

ضبطت أمانة محافظة جدة خلال حملة مشتركة نحو (3،750) كيلوجرامًا من المواد المخصصة لتجهيز التبغ، في موقعين عشوائيين بحي الخمرة السرور جنوب المحافظة، يمارسان نشاط إنتاج وتوزيع تبغ مجهول المصدر داخل مستودعات مخالفة.

وتضمّن الموقع الآخر مستودعًا استُغل في التخزين دون وجود عمال بداخله، وجرى إغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة، والتحفظ على الكميات المضبوطة وإتلافها واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بن سراج بخش أن الفرق الميدانية وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، رصدت موقعين متصلين، أحدهما مستودع يُستخدم معملًا لخلط ومعالجة التبغ، وضُبط تبغ مجهول إلى جانب عبوات جاهزة للتعبئة ومكائن وأدوات التحضير، مشيرًا إلى أن النشاط يُدار من قبل عمالة مخالفة تقوم بعمليات تصنيع غير نظامية تمس صحة وسلامة المستهلك.

وأشار إلى أن الحملة نُفذت بمشاركة وزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وإدارة مراقبة المستودعات، والدفاع المدني، والضبط الميداني، وإجاده، وذلك ضمن جهود أمانة جدة في مكافحة الظواهر السلبية والحد من الأنشطة التي تهدد سلامة المستهلك، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشابهة عبر تطبيق "بلدي" أو مركز البلاغات الموحد (940