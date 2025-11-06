الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عن فتح باب التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا لعام 2026، في خطوة مهمة تشكل فرصة كبيرة للطلاب السعوديين والمقيمين المهتمين بمواصلة التعليم العالِي في ماجستير ودكتوراه . ويأتي هذا الإعلان في وقت تتسارع فيه الجامعات السعودية لتطوير وتنويع برامجها وتوفير بيئة بحثية متقدمة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ثقكنك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جامعة الملك عبدالعزيز تكشف الموعد المنتظر للتقديم على برامج الدراسات العليا لعام 2026

الإعلان والرسالة

أصدرت الجامعة بياناً رسمياً أوضحت فيه أن بوابة القبول للدراسات العليا ستُفتح قريباً، مع تحديد فترة للتقديم وإتاحة معلومات مفصلة حول الشروط والمراحل. ويُعد هذا الإعلان تأكيداً على التزام الجامعة بتوسعة قاعدة البحث العلمي وتطوير الكفاءات الوطنية، عبر جذب الطلبة المؤهلين وتوفير منظومة تعليمية نوعية.

لماذا هذا الإعلان مهم؟

أولاً، لأنه يمنح طلاب البكالوريوس و «العِلماء الطموحين» فرصة التخطيط المبكر للتقديم وتجهيز ملفاتهم قبل الموعد. ثانياً، الجامعة باعتبارها من المؤسسات الكبرى في المملكة، توفر برامج متنوعة وموارد بحثية ضخمة، وهذا يمنح المقبولين ميزة تنافسية. ثالثاً، جاء هذا الإعلان في ظل تحرك وطني لتطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل والابتكار.

فترة التقديم المتوقعة

رغم أنّ الجامعة لم تكشف عند الإعلان الأول عن يوم محدد لبدء التقديم، إلا أن مواعيد سابقة للدراسات العليا في الجامعة تشير إلى أن بوابة القبول عادةً تُفتح في أواخر العام الميلادي أو بداية العام الجامعي القادم. على سبيل المثال، أحد برامج الماجستير في الجامعة أشار إلى بدء التقديم قبل أغسطس 2026. وبالتالي يُنصح المهتمون بمتابعة صفحة القبول في كلية الدراسات العليا أو الموقع الرسمي للجامعة بانتظام لتلقي التحديثات الدقيقة فور الإعلان عنها.

الفئات المستهدفة والشروط العامة

من المتوقع أن تشمل برامج الجامعة المقبولين في الماجستير والدكتوراه من حاملي شهادة البكالوريوس أو الماجستير حسب البرنامج، مع توفر بعض المتطلبات الأساسية، منها:

المعدّل الأكاديمي المطلوب غالباً «جيد جداً» أو ما يعادله.

إتقان اللغة الإنجليزية، إن تطلب الأمر.

اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالبرنامج (إن وجدت).

تقديم مقترح بحثي أو سيرة ذاتية وخطاب نوايا لبعض التخصصات البحثية.

توفر الإمكانات البحثية أو شروط القبول الأخرى التي يحددها القسم.

المجالات المتاحة

الجامعة تتميز بتنوع التخصصات البحثية؛ إذ تقدم برامج في الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم البيئية والعلوم الصحية وإدارة الأعمال وغيره. وبالتالي فإن التقديم لبرامج الدراسات العليا لعام 2026 سيغطي عدداً كبيراً من التخصصات، ما يتيح للطلاب اختيار مسار يتماشى مع اهتماماتهم المهنية والأكاديمية.