مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية متنوعة في منطقة البقاع بلبنان

أحمد جودة - القاهرة -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1.004) سلال غذائية و(1.004) كراتين تمر في منطقة البقاع اللبنانية، استفاد منها (5.020) فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانت