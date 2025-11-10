نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يطلق حملة لزراعة 5 آلاف شتلة بروضة هباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة الحدود الشمالية ممثلًا بمركز رفحاء أمس، حملة تشجير في روضة هباس تحت شعار "يد تغرس.. وأرض تزدهر"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمتطوعين والمهتمين بالبيئة.

وتستهدف الحملة زراعة أكثر من 5،000 شتلة في مواقع متعددة داخل نطاق روضة هباس، ضمن خطة مرحلية لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي، بما يسهم في تنمية البيئات الطبيعية ودعم استدامتها.

وأوضح المركز أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر، إلى جانب تعزيز حماية الموارد الطبيعية واستعادة التنوع الأحيائي في المناطق البرية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن البيئي المستدام