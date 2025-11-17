نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معرض "سيتي سكيب العالمي" في الرياض بصفقات تتجاوز 43 مليار دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم في الرياض معرض سيتي سكيب العالمي 2025، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين وعدد من صنّاع القرار الدوليين وقادة القطاع العقاري من داخل المملكة وخارجها، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار وبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتنظيم شركة تحالف، ويعد سيتي سكيب العالمي المعرض العقاري الأكثر حضورًا في العالم.

وأوضح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي 2025، أن المعرض يمثل منصة وطنية تعكس طموح المملكة في بناء مدن ذكية وحياة عصرية واقتصاد عقاري عالمي يقوم على الابتكار والكفاءة والاستدامة.

وقال معاليه: "دعونا نمضي معًا بخطى واثقة نحو مستقبلٍ عمراني يليق بطموح وطنٍ يبني مجده بعمل أبنائه، ويكتب فصول تقدّمه بمعايير عالمية ورؤية وطنية راسخة".

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركات من معالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا كيم يون دوك، ومعالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الدكتور خلفان بن سعيد الشويلي، إضافة إلى كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير عسير، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي للمعرض تحت شعار هذا العام "مستقبل الحياة الحضرية".

وبيّن وزير البلديات والإسكان أن قيمة الصفقات تتجاوز 43 مليار دولار، في مؤشر على قوة الطلب في السوق العقاري وجاذبيته للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي.

وشهد اليوم الأول الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة، إذ أعلنت شركة NHC عن مشروعات بقيمة تتجاوز (26) مليار دولار، فيما كشفت مؤسسة حديقة الملك سلمان عن مشروعات تطويرية جديدة بقيمة مليار دولار، وأعلنت شركة أجدان عن مشروعات بقيمة (3.1) مليارات دولار، وأعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن مشروعات بقيمة (3.1) مليارات دولار.

وأعلنت شركة الماجدية عن مشروعات سكنية ومجتمعية بقيمة (2.5) مليار دولار، وأطلقت شركة الدرعية أولى وحداتها السكنية الجديدة بقيمة استثمارية تتجاوز (1.5) مليار دولار، وأعلنت شركة محمد الحبيب العقارية عن مشروع سكني بقيمة (1.3) مليار دولار، فيما أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن استثمارات بقيمة (1.1) مليار دولار.

وتواصلت فعاليات المعرض عبر جلسات وورش عمل شارك فيها متخصصون في الهندسة المعمارية والبناء والتقنيات العقارية والتخطيط الحضري والاستثمار، وناقشت موضوعات تشمل مستقبل المدن، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والأدوات الرقمية للتخطيط، والإسكان الميسر.

وفي ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المملكة؛ يوفّر سيتي سكيب العالمي منصة تجمع المعماريين والمخططين الحضريين والمستشارين ومسؤولي هيئات الاستثمار والاقتصاد، لبحث المستجدات في قطاع العقار على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ويتيح المعرض للشركات المحلية والإقليمية والدولية فرصة لعرض مشاريعها وخدماتها أمام الزوار، وبناء شراكات تدعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.