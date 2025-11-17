أخبار السعودية

ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل رسمية

أحمد جودة - القاهرة - بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة للدعوة المقدمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.

وقد غادر ولي العهد اليوم الإثنين  26 / 5 / 1447هـ الموافق 17 / 11 / 2025م، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها برئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

