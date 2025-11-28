نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ استعدادات استثنائية في المدينة المنوّرة لاستقبال 30 مليون معتمر بمنظومة خدمات لوجستية ودينية متكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

تواصل المدينة المنوّرة استعداداتها المكثفة لاستقبال ما يصل إلى 30 مليون معتمر خلال الفترة المقبلة، وفق الخطة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في المملكة. وتشهد الفترة الحالية ارتفاعًا تدريجيًا في أعداد الزائرين تزامنًا مع مواسم جمادى الآخر ورجب وشعبان ورمضان.

منظومة مترابطة لخدمات لوجستية ودينية متكاملة

أكد جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية، أن المملكة تعمل عبر منظومة مترابطة تضم الجهات الدينية والأمنية واللوجستية لتقديم أفضل تجربة للمعتمرين وزوّار المسجد النبوي.

وأوضح أن التنسيق بين القطاعات المختلفة يضمن انسيابية الحركة، وسهولة تقديم الخدمات، وتوفير بيئة روحانية آمنة ومريحة.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة خطط الاستعداد

أشار الوصيف إلى اجتماع مهم جمع وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة بأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حيث جرى استعراض الخدمات المقدمة من الجهات المختصة، مع التأكيد على تطوير البنية التحتية، والخدمات الأمنية، وخطط حماية الحجاج داخل المناسك.

تقنيات حديثة وتطوير شامل لخدمة المعتمرين

تشمل الاستعدادات تعزيز الخدمات التقنية، وعلى رأسها تطبيق «نسك» الذي يتيح إدارة جميع إجراءات وخدمات العمرة بسهولة، مما يسهم في رفع جودة تجربة الزوار.

كما تمتد الجهود إلى تطوير المواقع التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن مبادرات تهدف إلى تقديم تجربة روحانية وثرية لزوار الحرمين الشريفين.

جهود مشتركة لتعزيز جودة الخدمات الروحانية

تشارك إمارة منطقة المدينة المنورة وإدارة شؤون الحرمين في خطط الاستعداد، عبر تطوير المسارات، وتحديث المرافق، وإطلاق برامج توعوية، بما يضمن خدمة ملايين الزائرين بكفاءة عالية وأجواء روحانية تليق بقدسية المكان.