الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير أنظمتها الإدارية والأمنية بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنظيم وحماية الحقوق، مع الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره . وفي هذا الإطار، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تحديث جديد في أنظمة الدخول للأجانب المرتبطين بمواطنين سعوديين، يتضمن منع دخول زوج المواطنة أو زوجة المواطن عبر منافذ المملكة الجوية في حالات محددة تتعلق بالمخالفات النظامية أو الأمنية أو بسجل الإقامة السابقة شزبطخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تكشف عن منع دخول زوج المواطنة وزوجة المواطن نهائيًا في حالات محددة

خلفية القرار: ضبط وتنظيم لا عقوبة

أكدت المديرية العامة للجوازات أن الهدف من الإجراء ليس التضييق على العلاقات الأسرية الشرعية، وإنما تعزيز الضوابط المنظمة للإقامة ومنع استغلالها في غير مواضعها. فقد لاحظت الجهات المعنية أن بعض الحالات تم فيها استغلال الزواج من مواطن أو مواطنة سعودية كوسيلة للحصول على إقامة دائمة أو لتجاوز القرارات النظامية، وهو ما دفع السلطات إلى إعادة النظر في بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بهذه الفئة.

تقول الجوازات إن القرار يهدف إلى حماية أمن الحدود والمجتمع السعودي من أي تجاوزات أو مخالفات، وفي الوقت نفسه ضمان أن تكون الروابط الأسرية مبنية على أسس قانونية صحيحة، بعيدًا عن أي مصالح أو ممارسات احتيالية.

الحالات التي يشملها المنع النهائي

أوضحت الجوازات في بيانها أن المنع لا يُطبق على جميع الأزواج أو الزوجات الأجانب المرتبطين بمواطنين سعوديين، بل يقتصر على حالات محددة تم تحديدها بدقة. ومن أبرز هذه الحالات ما يلي

كل من صدر بحقه قرار ترحيل نهائي لأي سبب كان، سواء لأسباب نظامية أو جنائية.

فمن تم ترحيله بقرار رسمي، لن يُسمح له بالعودة إلى المملكة مطلقًا، حتى وإن كان متزوجًا من مواطن أو مواطنة سعودية.

من أخلّ بشروط الإقامة السابقة أثناء وجوده في المملكة، مثل العمل في مهنة غير مصرح بها، أو ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، أو الاتجار في التأشيرات.

من صدر بحقه حكم قضائي في قضايا تتعلق بالتزوير أو إساءة استخدام الوثائق الرسمية أو ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

فهذه الفئة تُعد من الحالات التي يُمنع دخولها نهائيًا حماية للمجتمع ومنعًا لتكرار المخالفات.

من ثبت تورطه في الزواج الصوري — أي الزواج الذي يُبرم لغرض الحصول على الإقامة أو الجنسية دون نية حقيقية لتكوين أسرة — حيث يعد هذا النوع من الزيجات مخالفة صريحة للقانون السعودي.

أسباب المنع: حماية النظام من التحايل

أشارت الجوازات إلى أن الهدف من القرار هو إغلاق الثغرات النظامية التي يستغلها البعض للتحايل على قوانين الإقامة، موضحة أن هناك حالات زواج تمت بهدف الحصول على الإقامة فقط، دون نية حقيقية للعيش المشترك أو تكوين أسرة مستقرة. كما تم ضبط حالات حصل فيها أزواج أو زوجات على إقامة ثم غادروا البلاد أو خالفوا الأنظمة بعد فترة وجيزة.

ومن خلال هذا الإجراء، تؤكد الجوازات أنها تحمي النظام من الاستغلال، وتضمن أن العلاقات الأسرية التي تمنح بموجبها الإقامات هي علاقات شرعية، تستند إلى أسس اجتماعية وقانونية حقيقية

ضوابط وشروط الدخول النظامي

أما بالنسبة لمن يرغب في دخول المملكة بطريقة نظامية، فقد شددت المديرية على ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها: