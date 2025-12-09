الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الكفاءات، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل مبادرة نوعية تتعلق بخدمة الإقامة الدائمة في المملكة، والتي تتيح للمقيمين من مختلف الجنسيات فرصة الاستقرار طويل الأمد داخل البلاد مقابل رسوم رمزية تبدأ من 4 آلاف ريال سعودي فقط ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال جذب الكفاءات المؤهلة ورؤوس الأموال، وتوفير إطار قانوني مستقر للمقيمين الراغبين في بناء مستقبلهم داخل المملكة ثتضوز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تبهر الجميع .. إقامة دائمة برسوم رمزية لا تتجاوز 4 آلاف ريال!

لم يعد نظام الإقامة في السعودية مجرد تصاريح مؤقتة تُجدد سنويًا، بل أصبح جزءًا من رؤية اقتصادية تهدف إلى تحويل المقيم المنتج إلى شريك تنموي حقيقي. فالمديرية العامة للجوازات أوضحت أن الإقامة الدائمة الجديدة ليست بديلاً عن الإقامة المميزة المعمول بها سابقًا، بل هي فئة جديدة منخفضة التكلفة، تُمنح وفق ضوابط محددة لفئات معينة من المقيمين النظاميين الذين أمضوا فترات طويلة في المملكة وأثبتوا مساهمتهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

الإقامة الدائمة.. مفهوم جديد برؤية حديثة

هذا التوجه يعكس رغبة المملكة في مكافأة المقيمين الملتزمين الذين ساهموا في نهضتها، مع منحهم شعورًا أكبر بالاستقرار والانتماء دون الحاجة إلى نظام الكفالة التقليدي.

أنواع الإقامة الدائمة في السعودية

بيّنت الجوازات أن أنظمة الإقامة الدائمة تشمل عدة فئات تختلف في المدة والامتيازات والرسوم، وذلك لتلبية احتياجات فئات متنوعة من المقيمين. وتشمل الأنواع الرئيسية ما يلي:

إقامة مميزة سنوية: يتم تجديدها كل عام مقابل رسوم محددة، وتمنح المقيم حرية التنقل وامتلاك العقارات ومزاولة الأنشطة التجارية.

إقامة دائمة غير محددة المدة: تمنح لمرة واحدة وتُعد من أعلى فئات الإقامة، حيث تتيح للمقيم الاستقرار الدائم دون تجديد سنوي.

إقامة استثمارية خاصة: تُمنح للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، وتتيح لهم مزاولة أنشطتهم التجارية بحرية كاملة داخل المملكة.

الإقامة الرمزية الجديدة: وهي الفئة التي أعلنت عنها الجوازات مؤخرًا، برسوم تبلغ نحو 4 آلاف ريال فقط، وتُعتبر الأقل تكلفة بين جميع الفئات، مع امتيازات كبيرة تسهّل حياة المقيم وتمنحه شعورًا بالأمان والاستقرار.

رسوم رمزية وامتيازات واسعة

تُعد الرسوم الجديدة البالغة 4 آلاف ريال سعودي فقط نقلة كبيرة في مفهوم الإقامة داخل المملكة، إذ تضع السعودية في موقع تنافسي متقدم مقارنة بدول المنطقة التي تفرض رسومًا مرتفعة على الإقامة الدائمة.

وتشمل الامتيازات التي يحصل عليها حامل الإقامة الدائمة ما يلي:

إمكانية التملك السكني داخل المملكة وفق الأنظمة المعمول بها.

إدارة الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى شريك محلي.

حرية التنقل داخل وخارج المملكة دون الحاجة إلى موافقة كفيل.

استقدام أفراد الأسرة والإقامة معهم بصورة نظامية.

الاستفادة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر منصات مثل "أبشر" و"نسك".

فتح الحسابات المصرفية وإدارة المعاملات المالية بسهولة.

الاستفادة من التعليم والصحة وفق لوائح المقيمين الدائمين.

معايير الحصول على الإقامة الدائمة

وضعت المديرية العامة للجوازات ضوابط دقيقة للحصول على هذه الإقامة، تضمن أن تُمنح فقط لمن يستحقها فعلاً، بما يتوافق مع القوانين السعودية ومعايير الأمن الوطني.

وأوضحت أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر المنصة الوطنية الموحدة، على أن تتوفر الشروط التالية في المتقدم